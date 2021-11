Pubblica illuminazione, in corso i lavori di efficientamento energetico

Sono in corso i lavori di efficientamento energetico e di incremento della pubblica illuminazione di Bastia, nei punti luce presso le traverse di via San Rocco, Borgo I Maggio e Ospedalicchio.

Fonte: Comune di Bastia Umbra

Il progetto prevede l’interramento delle linee aeree e sostituzione dei pali e dei relativi corpi illuminanti istallando una nuova tecnologia LED, in via Capitini, via Innamorati, via San Valentino, XXVII Giugno, via Angelucci, via Basilicata e via Poletti.

Il valore totale dell’intervento è pari a euro 130mila. “Continuano i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica a Bastia Umbra – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni – risorse provenienti da contributi statali, per assicurare un maggiore rispetto dell’ambiente, garantire una migliore illuminazione e sicurezza delle nostre strade, per un notevole risparmio energetico ed economico”