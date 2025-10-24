La Civico Progressista di Bastia replica agli attacchi politici

Chivu “Col Napoli grande rivalità, gara importante ma non decisiva” Il tecnico dell'Inter: "Affrontiamo i campioni d'Italia, non penso che sfidare Conte sia una motivazione in piu'".

Mattarella “Solo Ue ha massa critica adeguata per questo tempo difficile” ROMA (ITALPRESS) – “Le scellerate guerre in atto, i crescenti squilibri geopolitici, le pericolose chiusure protezionistiche che alterano il mercato, stanno producendo danni – come in ogni continente – anche alle economie europee. Inclusa quella italiana”. Lo detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale alla cerimonia di consegna delle onorificenze […]

Fondazione MUVIN, svelato il concept del futuro Museo del Vino di Verona VENEZIA (ITALPRESS) – Si è tenuta oggi, alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, a Venezia, la III Conferenza Internazionale promossa dalla Fondazione MUVIN, intitolata Il Museo del Vino tra Cultura, Innovazione e Identità Territoriale. Il convegno è stato l’occasione per fornire numerosi aggiornamenti sul progetto che porterà alla costruzione del Museo Nazionale del Vino, […]

Onu, Fontana “Riscoprire i valori fondativi, riforma fondamentale” ROMA (ITALPRESS) – “L’80° anniversario dalla istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita a una riflessione sui valori e sugli obiettivi che ne animarono la fondazione: pace, diritto internazionale e cooperazione tra i popoli. In un mondo attraversato da guerre e tensioni, quegli ideali restano più che mai attuali. In questo contesto la riforma dell’ONU è […]

Ponte Stretto, Webuild avvia la selezione delle candidature per le assunzioni ROMA (ITALPRESS) – Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a https://www.webuildgroup.com/ponte-sullo-stretto/posizioni-aperte-eurolink In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse […]

Cina-Italia: città della ceramica traggono saggezza da dialogo tra civiltà NANCHANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Ammirando le porcellane blu e bianche della dinastia Yuan (1271-1368) esposte al Museo della ceramica cinese di Jingdezhen, passeggiando tra i vicoli del blocco storico e culturale di Taoyangli ed esplorando i vivaci mercati della ceramica, Davide Agresti, assessore comunale di Faenza, in Italia, è rimasto affascinato dalla capitale cinese della […]

Meteo variabile e caos a Sepang: Bagnaia e Bezzecchi in Q1 Il piu' veloce del venerdi' in Malesia e' Acosta, seguito da Zarco.

Mattarella “Onu non è un orpello, dall’Italia fermo sostegno a multilateralismo” ROMA (ITALPRESS) – “L’ottantesimo anniversario dalla istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite consente di riaffermare il fermo sostegno dell’Italia al multilateralismo, di cui l’ONU, organizzazione internazionale a vocazione universale, costituisce il pilastro fondamentale. A ottanta anni dalla sua entrata in vigore, è irrinunciabile sottolineare i valori portanti della Carta delle Nazioni Unite – articolati nei tre […]

Marevivo lancia la IX edizione di “NauticinBlu” ROMA (ITALPRESS) – La salute del mare è in pericolo e ogni azione rivolta alla sua tutela rappresenta un passo decisivo per evitare il punto di non ritorno. La sfida è ambiziosa e richiedeazioni urgenti e condivise, ma soprattutto la diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale nelle scuole. In questa direzione, in occasione della Giornata […]