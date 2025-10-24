La Civico Progressista di Bastia replica agli attacchi politici

“Serve concretezza, non teatrini”: la nota contro Forza Italia
La Coalizione Civico Progressista Bastia prende posizione contro le recenti esternazioni della segretaria di Forza Italia locale, accusata di alimentare polemiche prive di costrutto e di trasformare ogni questione pubblica in un’occasione per visibilità personale.
Nel mirino della coalizione, l’uso di comunicati accompagnati da immagini e video giudicati caricaturali, che – secondo la nota – sviliscono il dibattito pubblico e distolgono l’attenzione dalle vere priorità della città.
«Chi intende davvero contribuire al bene comune – si legge nel comunicato postato su Facebook – dovrebbe farlo con responsabilità e impegno, non con provocazioni fini a sé stesse».
Il tema degli allagamenti, aggravato dai recenti eventi meteorologici, viene definito dalla coalizione come una sfida complessa che richiede programmazione, risorse e cooperazione, non slogan.
La Civico Progressista ricorda inoltre che gli interventi attualmente in corso per la pulizia delle forazze sono regolati da contratti stipulati dalla precedente amministrazione, della quale la stessa esponente di Forza Italia era parte attiva.
«Prima di puntare il dito – prosegue la nota – sarebbe opportuno ricordare le proprie responsabilità e ciò che si è lasciato in eredità».
Tra le azioni concrete già avviate, la coalizione segnala l’attivazione di un piano mensile per la pulizia dei sottopassi, parte di un più ampio impegno per la sicurezza urbana e la manutenzione del territorio.
«Il nostro lavoro – sottolineano – prosegue con serietà e continuità, lontano dai riflettori e dalle polemiche strumentali».
Infine, un appello alla cittadinanza: in caso di allerta meteo, è fondamentale evitare spostamenti superflui, seguire le indicazioni delle autorità e agire con prudenza per tutelare la sicurezza collettiva.
La Coalizione Civico Progressista Bastia ribadisce la propria volontà di lavorare per una città più sicura, curata e resiliente, lasciando ad altri il gusto sterile della propaganda.
