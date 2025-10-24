Torna l’Invernalissima con la mezza maratona umbra

Iscrizioni aperte per l’edizione numero 47 della corsa

La 47esima edizione dell’Invernalissima si prepara a richiamare appassionati da ogni parte d’Italia, confermandosi come uno degli eventi più suggestivi della stagione podistica. Aspa Bastia, fonte del comunicato, sottolinea come la mezza maratona, con partenza e arrivo al Centro Fieristico Ludovico Maschiella, rappresenti ormai un classico imprescindibile per molti corridori. Il percorso mantiene la tradizionale bellezza, snodandosi attraverso Bastia Umbra, Assisi, Santa Maria degli Angeli e Rivotorto di Assisi, regalando scorci unici con la Basilica e il Santuario del Sacro Tugurio sempre protagonisti.

La manifestazione, inserita nel calendario nazionale Fidal e Endas, partirà alle 9:30. La giornata prevede anche la Family Run di 5 km, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in una festa di sport e partecipazione. Gli organizzatori hanno stabilito un tetto massimo di 1.300 iscrizioni: fino al 20 novembre il costo è di 33 euro per la mezza maratona, mentre per la Family Run i prezzi sono di 8 euro per gli adulti e 5 per i minorenni. Considerando l’afflusso atteso, il consiglio è di assicurarsi il pettorale quanto prima.

I riconoscimenti economici premieranno i primi cinque assoluti e i primi tre italiani, mentre i vincitori di ogni categoria riceveranno premi dedicati. Particolare attenzione è riservata alle categorie SM40 e SF40, con un premio speciale intitolato alla memoria di Giuseppe Conforto, come ricordato da Aspa Bastia.

Partecipare all’Invernalissima significa vivere una giornata di sport immersi in un paesaggio unico, dove la competizione si fonde con il fascino dei borghi umbri e della campagna circostante. La manifestazione promuove sport, salute, passione, cultura, tradizione, atletica, famiglia e competizione, diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati della mezza maratona. L’evento conferma così il suo ruolo di chiusura ideale della stagione, offrendo a podisti e spettatori un’esperienza indimenticabile.

Per ulteriori informazioni, Aspa Bastia invita a consultare il sito ufficiale: www.invernalissima.it.