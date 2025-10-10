La Giunta comunale divide il fronte della promozione locale

Bastia Umbra cerca sponsor, tensioni con le associazioni

Il Comune di Bastia Umbra ha approvato, con la delibera n. 274 del 12 settembre 2025, un avviso pubblico per reperire sponsor a sostegno dello “SportCity Day 2025”, in programma il 4 ottobre. La decisione, sebbene legittima sul piano normativo, ha sollevato critiche per l’impatto sul tessuto associativo locale, da anni coinvolto nell’organizzazione degli eventi pubblici.

Le associazioni culturali, scrive Lista civica Bastia Popolare, sportive e sociali bastiole, che contribuiscono gratuitamente alla vita cittadina, si sostengono quasi esclusivamente grazie a sponsorizzazioni private. La mossa dell’amministrazione, che ora si rivolge agli stessi sponsor, rischia di sottrarre risorse e visibilità a queste realtà, già provate dalla crisi economica e dalla crescente competizione.

A rendere la scelta ancora più controversa è la disponibilità di fondi pubblici: tra rassegne estive, eventi natalizi e manifestazioni varie, il Comune ha investito tra gli 80 e i 100 mila euro per cartellone, oltre a ulteriori spese deliberate nel corso dell’anno. Non si tratta quindi di una necessità economica, ma di una strategia che appare discutibile sul piano politico e organizzativo.

Il ricorso alla sponsorizzazione è previsto dalla normativa per alleggerire i costi pubblici, ma la differenza tra promuovere collaborazioni istituzionali e competere direttamente con le associazioni è sostanziale. Il rischio è quello di indebolire proprio quelle realtà che l’amministrazione afferma di voler sostenere, creando un precedente che potrebbe compromettere il rapporto tra ente pubblico e cittadinanza attiva.

Bastia Popolare ha espresso preoccupazione per l’iniziativa, auspicando che resti un episodio isolato e che in futuro si scelga di investire nelle associazioni, valorizzandone il ruolo e tutelandone le possibilità di autofinanziamento.