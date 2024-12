La sicurezza dei luoghi pubblici è un bene fondamentale

La sicurezza dei luoghi – I recenti fatti di cronaca avvenuti in tutta Italia negli ultimi tempi a causa del maltempo, soprattutto l’ultimo avvenuto a Roma il 23 dicembre, riportano alla ribalta la questione sicurezza dei pini di Via San Francesco, vie limitrofe e via Roma nella nostra città.

Anche a Bastia dobbiamo aspettare qualche tragedia per intervenire?

Chi ha anteposto la speculazione elettorale alla sicurezza per poi esporre alberi morti in piazza in occasione della festa della Natività, appare tranquillo da questo punto di vista, forse gli basta utilizzare una abbondante dose di ipocrisia per far finta che non esistano criticità per quanto riguarda la sicurezza dei grandi alberi di pino presenti a Bastia. Al momento di decidere ed agire, solo grande confusione. Nessuna variante, risulta agli atti, approvata dalla giunta al progetto di riqualificazione di via San Francesco, via Manzoni e via Marsala, (forse in giunta sul tema non c’è unità di intenti?).

Il progetto quindi, ad oggi, prevede ancora l’abbattimento di tutti e 22 i pini. L’ufficio tecnico però, con una determina, di sua iniziativa, (non viene citato net testo, nessun atto di impulso della giunta), impegna la somma di 4.680 euro oltre oneri ed IVA, per proporre l’affidamento ad un tecnico per l’assistenza agronomica in fase di scavo per la tutela degli esemplari di Pinus Pinea. Da sottolineare che è stato incaricato lo stesso agronomo che aveva redatto a luglio, le due relazioni che concludevano, senza ombra di dubbio, che l’unica soluzione per garantire la sicurezza ed evitare lo sperpero di soldi dei cittadini, fosse l’abbattimento di tutti i pini.

Delle due l’una, quindi: o l’agronomo smentirà sé stesso e le conclusioni chiare delle sue relazioni, o i soldi impegnati per l’ulteriore incarico sono buttati nel cestino e servono solo a prendere in giro, gettandogli fumo negli occhi, confondere il comitato salviamo i pini facendo finta di fare qualcosa, ma poi gli alberi, alla fine, saranno comunque abbattuti.

Intanto però i pini classificati molto pericolosi in via Roma sono ancora lì e i lavori al marciapede di via San Francesco sono fermi.

Possiamo quindi, stare tranquilli che in caso di condizioni meteo avverse e vento forte, nessuno dei pini classificati ad alto rischio si schianti al suolo?

Nei giorni scorsi un grosso ramo è caduto da una delle due piante che stranamente, non sono state verificate dall’agronomo, in viale Marconi nei pressi della scuola Don Bosco, si va a scuola in sicurezza da quelle parti o bisogna sperare che non soffi mai il vento forte a Bastia?

Prima della riapertura delle scuole con un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, sono state abbattuti alcuni pini nella zona di via San Francesco classificati in classe di rischi D ad alto rischio di schianto.

A noi appare strano emettere una ordinanza “contingibile e urgente” due mesi e mezzo dopo avuta la notizia del pericolo… (le ordinanze contingibili ed urgenti vanno fatte subito appena si è a conoscenza di rischio imminente), per i pini in via san Francesco e non fare nulla per quelli in via Roma classificati sempre in classe di rischio D ad alto rischio di schianto.

Due casi analoghi, comportamenti diversi dell’amministrazione. Perche?

L’amministrazione in carica, deve scegliere cosa fare. DI SICURO NON PUO RIMANERE IMMOBILE E NON FARE NULLA.

Finanziare, progettare e realizzare subito interventi di messa in sicurezza (ammesso che esistano), o abbattere gli alberi dichiarati molto pericolosi.

Non ci sono alternative. Chi deve, ha l’obbligo morale e soprattutto legale di decidere per garantire la sicurezza di tutti. Per la questione ambientale, si possono poi reimpiantare un congruo numero di alberi nei luoghi adatti a loro e nelle aree urbane scegliere tipi di piante che non causano problemi alle strade ed ai marciapiede.

I cittadini di Bastia non devono correre il rischio un giorno, dopo un violento temporale di dover subire danni e ripetere le solite frasi come “dobbiamo sempre aspettare una disgrazia…” oppure “si poteva evitare”.

Francesco Fratellini

per conto di

FORZA ITALIA e BASTIA POPOLARE

coordinamento di BASTIA UMBRA