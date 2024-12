Il Bastia Ultimi Calci vince l’8° Memorial Marcello Vaccai,

La squadra Bastia Ultimi Calci si è aggiudicata con merito l’8° Memorial Marcello Vaccai, evento sportivo che si è svolto allo stadio di S. Maria degli Angeli, con la partecipazione di diverse formazioni amatoriali locali. Il torneo, che ha visto una partecipazione entusiasta di pubblico e atleti, ha avuto come protagonista la compagine di casa, che ha trionfato con due vittorie nette.

Nel primo incontro, il Bastia Ultimi Calci ha prevalso sugli “Amici di Marcello” con un convincente 3-1. I gol della partita sono stati messi a segno da Betti Giancarlo, Pompili Marco e Busti Fabio. La seconda vittoria è arrivata contro gli “Amatori Perugia”, con un 2-0 frutto delle reti di Eugeni Marco e Maramigi Mirco, che hanno consentito al team organizzatore del torneo di conquistare il primo posto.

Gli “Amatori Perugia” si sono classificati al secondo posto, dopo aver superato agli scivolati rigori gli “Amici di Marcello” nella finalina per il terzo posto. La squadra che porta il nome di Marcello Vaccai, figura simbolo del torneo, ha celebrato la vittoria con la consapevolezza di aver onorato al meglio la memoria del suo fondatore.

Al termine della giornata sportiva, si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla quale hanno preso parte i figli di Marcello, Martina e Massimo, insieme alla sorella Viviana. Luigino Ciotti, presidente e giocatore del Bastia Ultimi Calci, ha ricordato con commozione la figura di Marcello Vaccai, un uomo che ha sempre sostenuto lo sport come valore di unione. Le parole di Ciotti sono state seguite da un intervento del figlio di Marcello, Massimo, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti per aver reso il torneo un evento speciale. Anche il vice sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha preso la parola, portando i saluti dell’intera città e sottolineando l’importanza di eventi come questo per la comunità.

Non solo sport, ma anche buon cibo ha fatto parte di questa giornata. Dopo la premiazione, i partecipanti hanno potuto gustare una ricca serie di piatti tipici, tra cui pasta al forno, porchetta e dolci, in un’atmosfera di grande convivialità. Un momento di festa che ha visto unire le generazioni e celebrare la passione per il calcio e la buona tavola, con i membri del direttivo del Bastia Ultimi Calci particolarmente soddisfatti per l’organizzazione e il successo dell’evento.

La mattinata si è conclusa con una visita alla tomba di Marcello, a testimonianza di quanto il suo ricordo sia vivo nei cuori di tutti. Nonostante la gioia per la riuscita del torneo, non sono mancati momenti di commozione per la mancanza di Marcello, ma il suo spirito continua a vivere nelle tradizioni e nelle persone che portano avanti il suo esempio.

Con il trofeo in mano e il cuore pieno di emozioni, il Bastia Ultimi Calci ha dato l’ennesima prova di essere una squadra non solo di grandi calciatori, ma anche di grandi uomini, capaci di onorare la memoria di chi ha lasciato un segno profondo nella loro comunità.