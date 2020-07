La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini, interviene il PD di Bastia

La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini; garantirla è un dovere primario delle istituzioni, quindi si agisca al più presto! Bastia 2 va assolutamente protetta da quanto sta accadendo! Il Partito Democratico di Bastia Umbra unitamente al gruppo consiliare ha protocollato già nei giorni scorsi un ordine del giorno per sottoporre all’amministrazione comunale alcune semplici idee per provare ad arginare l’ondata di accadimenti malavitosi nella zona di Bastia 2 (ultimo, in ordine di tempo, quello di ieri sera)

Obiettivo: costruire, sempre di più, una città sicura. È evidente infatti che tali fatti non solo mettano in pericolo l’incolumità e la sicurezza dei nostri cittadini, ma ingenerano anche un forte senso di paura e di precarietà andando, oltretutto, ad aggravare i sentimenti di rabbia e paura già fortemente diffusi.

2 sono le nostre proposte: Estendere immediatamente eventi ed iniziative di socialità previste nell’ambito del progetto estivo “R-Estate a Bastia” già promosso dall’amministrazione, creare e promuovere i c.d. “Patti di collaborazione” ossia dei contratti stipulati tra Amministrazione Comunale e cittadini attivi, unitamente ad un regolamento per la gestione condivisa dei beni urbani, materiali ed immateriali, come per esempio la sicurezza, che, prevedendo una specifica disciplina dell’intervento concreto dei cittadini per quanto concerne la cura di un qualsiasi bene comune, possano permettere all’Amministrazione comunale di attivare delle virtuose sinergie insieme ai cittadini e a tutte le attività presenti in quell’area della nostra città, garantendo a questi ultimi di essere parte attiva nella custodia della zona con lo scopo di renderla più vivace, più vivibile e conseguentemente più sicura.

Ma data la gravità della situazione serve anche attivare immediatamente un numero verde dove i cittadini possano segnalare i fatti sospetti e attivare una sinergia tra le forze dell’ordine, in grado di monitorare la situazione ed arginare questo trend che sta assumendo tratti delinquenziali molto gravi e preoccupanti.

Direttivo Partito Democratico Bastia U.

Gruppo Consiliare Partito Democratico Bastia U.