Laura Servi vicepresidente Provincia, passo politico forte

M5S: nomina Servi conferma impegno e coerenza in Umbria

Laura Servi vicepresidente – Laura Servi è stata nominata vicepresidente della Provincia di Perugia, un incarico che segna una tappa rilevante nel percorso istituzionale e politico del Movimento 5 Stelle in Umbria. La designazione, che arriva dopo l’esperienza da consigliera provinciale, si configura come un riconoscimento del lavoro svolto e dell’affidabilità dimostrata all’interno di una compagine di governo che coinvolge Regione, Provincia e numerose amministrazioni comunali umbre.

La scelta della Servi non rappresenta un cambiamento di direzione, bensì una conferma del cammino intrapreso dal Movimento nel contesto delle istituzioni locali. Il conferimento delle deleghe alla Transizione ecologica, Transizione energetica, Transizione digitale, Aree Interne, Pace e Cooperazione internazionale consolida un’impostazione strategica che riflette la visione politica del M5S, radicata nel territorio e volta a costruire una governance coerente e sostenibile.

La nomina, fortemente connotata sul piano politico, assume valore anche per il quadro istituzionale attuale, caratterizzato da una diffusa perdita di fiducia nei confronti degli enti intermedi. In questo contesto, l’insediamento della Servi si presenta come un elemento di continuità rispetto a un’azione amministrativa basata sulla presenza attiva nei territori e su una rappresentanza capace di mantenere un dialogo costante con le comunità locali.

Il gruppo territoriale M5S di Assisi–Bastia, da cui proviene una parte significativa del sostegno alla figura di Laura Servi, ha sottolineato l’importanza di questa nomina come risultato di un percorso collettivo, costruito nel tempo attraverso un impegno serio e coerente. Il lavoro portato avanti in Provincia è stato caratterizzato dalla responsabilità istituzionale e da una visione ampia, che ora trova espressione nel nuovo incarico.

Le deleghe attribuite non sono solo settori strategici per lo sviluppo dell’Umbria, ma anche ambiti nei quali il Movimento ha già operato con progettualità e iniziative concrete. Il riferimento alla Transizione ecologica e digitale, così come alle Aree Interne e alla cooperazione internazionale, indica una precisa direzione politica che il M5S intende continuare a seguire con determinazione, valorizzando le risorse locali e puntando su modelli di sviluppo innovativi.

All’interno della maggioranza che governa l’ente provinciale, la presenza del Movimento 5 Stelle si consolida quindi anche nei ruoli apicali. L’incarico alla Servi non è frutto di una dinamica episodica ma di un processo politico condiviso, che coinvolge diversi livelli istituzionali e che rafforza l’identità del M5S come forza di governo radicata e strutturata nel territorio umbro.

Il sostegno espresso dal gruppo di Assisi–Bastia si inserisce in questa cornice come segnale di unità e continuità. La figura di Laura Servi viene indicata come rappresentativa di un approccio alla politica orientato alla qualità dell’azione pubblica e alla capacità di interpretare le esigenze dei cittadini attraverso strumenti istituzionali concreti ed efficaci.

Il conferimento della vicepresidenza, in questo senso, non è un traguardo isolato ma un ulteriore tassello di un progetto più ampio, che mira a rafforzare il ruolo del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni umbre e a dare continuità a un percorso politico fondato su trasparenza, coerenza e partecipazione attiva.

Con questa nomina, il M5S conferma la volontà di presidiare spazi decisionali strategici per il futuro della regione, mantenendo una connessione diretta con il territorio e valorizzando le competenze interne al Movimento. Un segnale di fiducia e responsabilità che rafforza il legame tra rappresentanza politica e comunità locali.