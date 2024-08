M5S Assisi-Bastia sostiene candidatura Stefania Proietti in Umbria

M5S Assisi-Bastia – Il Movimento 5 Stelle (M5S) del territorio di Assisi-Bastia ha manifestato un forte appoggio alla candidatura di Stefania Proietti alla Presidenza della Regione Umbria. In una nota diffusa dal gruppo territoriale, si esprime profonda gratitudine e stima nei confronti della Proietti per la sua decisione di concorrere a questa carica, descrivendo la sua scelta come un passo fondamentale per rafforzare i valori e gli obiettivi condivisi.

Il M5S locale sottolinea come la candidatura di Stefania Proietti sia vista come una concreta speranza per tutti coloro che credono in una politica basata su competenza, trasparenza e giustizia sociale. Nel corso degli anni, la Proietti si è distinta per la sua amministrazione nel comune di Assisi, dimostrando un impegno instancabile e una capacità gestionale che unisce visione e pragmatismo. I risultati ottenuti in questo contesto non sono considerati frutto del caso, ma di una gestione capace e determinata, elementi che il gruppo territoriale ritiene fondamentali per la guida della regione.

La nota del M5S di Assisi-Bastia mette in evidenza il percorso di Stefania Proietti, sottolineando come nel corso degli anni si sia fatta conoscere per la sua ferma lotta in favore della legalità e dei diritti sociali. La sua partecipazione a battaglie difficili, spesso controcorrente, è stata caratterizzata da un forte senso di giustizia e dalla volontà di tutelare il bene comune. È proprio questa determinazione, afferma il gruppo, che rende Proietti una guida capace e risoluta per la Regione Umbria.

Nella loro dichiarazione, i membri del M5S di Assisi-Bastia evidenziano come Stefania Proietti rappresenti una figura di riferimento che, con la sua esperienza e passione, potrebbe costruire un’Umbria più giusta, inclusiva e sostenibile. Secondo il gruppo, la candidatura della Proietti non è solo una questione politica, ma una scelta che riflette una visione condivisa di una regione che possa rispondere meglio alle esigenze dei suoi cittadini.

Il percorso che attende il M5S e Stefania Proietti è definito sfidante, ma il gruppo esprime fiducia nel fatto che, con Proietti alla guida, ci siano tutte le premesse per affrontare le sfide con determinazione. La coalizione del Patto Avanti, di cui fa parte il M5S, si dichiara pronta a lavorare al fianco di Proietti per costruire un progetto solido e innovativo per la regione.

In sintesi, il gruppo territoriale del M5S di Assisi-Bastia ha formalmente espresso il proprio supporto alla candidatura di Stefania Proietti, evidenziando come la sua leadership e il suo impegno possano portare a un miglioramento significativo per l’Umbria. La fiducia riposta nella sua capacità di governare la regione è legata alle esperienze positive maturate ad Assisi, considerate una prova della sua abilità gestionale e della sua capacità di affrontare le sfide politiche con pragmatismo e determinazione.

La candidatura di Stefania Proietti viene quindi presentata come una scelta strategica per il futuro della Regione Umbria, con il M5S di Assisi-Bastia che si dice pronto a sostenere con forza la sua campagna elettorale, confidando che il suo impegno possa portare a un cambiamento concreto e positivo per la comunità regionale.