Consiglio comunale di Bastia in video conferenza su quartiere XXV Aprile

Convocato per martedì 5 maggio il Consiglio comunale di Bastia Umbra. Una seduta che si terrà in videoconferenza, in un momento storico dove la pandemia ha, improvvisante e drasticamente, cambiato non solo le abitudini di vita di tutti, ma anche alcune regole storiche dell’attività amministrativa. I consiglieri comunali saranno collegati da casa, mentre il sindaco, il segretario, il presidente del Consiglio e probabilmente la Giunta saranno presenti fisicamente presso la sala del Consiglio.

Si ritorna a parlare della nostra città e delle situazioni da affrontare e migliorare attraverso la discussione di una mozione presentata il 4 di febbraio dal gruppo consiliare Lega, che riguarda il quartiere di XXV Aprile e, in particolare, lo stato di abbandono e cattiva manutenzione del tratto che dal piazzale delle poste porta a XXV Aprile.

Queste le situazioni per le quali la Lega sollecita un intervento da parte dell’amministrazione:

– sbarramento in prossimità del ponte su entrambi i lati, che impedisca il transito ai motorini, autocarri e autovetture, come segnalato più e più volte da parte dei cittadini del quartiere;

– sostituzione, nel tratto lato Poste, dei corpi illuminanti di vecchia generazione con nuovi di tipo led per una maggiore illuminazione notturna e conseguente incremento della sicurezza quando si percorre il collegamento di notte;

– realizzazione, sempre nel tratto lato Poste, di un camminamento adeguato (al momento attuale la pioggia rende questo tratto impraticabile) che dalla fine del tratto asfaltato si colleghi con i nuovi marciapiedi realizzati in prossimità delle nuove palazzine area Franchi;

– manutenzione o sostituzione della pavimentazione del ponte, diventata scivolosa e, pertanto, pericolosa.

Pensando al quartiere di XXV Aprile la Lega ritiene quanto indicato assolutamente necessario.

“Non è pensabile collegare questi interventi di manutenzione – sottolinea la Lega – alla convenzione dell’area Franchi, perché i fatti hanno dimostrato che i tempi sono assolutamente non certi e decisamente lunghi (vedi Piazza del Mercato, Mattatoio, rotatoria via IV Novembre, sottopasso di via Firenze).