La sit-comedy del cetnrodestra bastiolo è finita

La conferenza stampa di Francesco Fratellini segna la chiusura della scorsa consiliatura

La conferenza stampa dello scorso 6 settembre di Francesco Fratellini non è stata un atto politico, ma l’ultima recita di una rappresentazione che ha caratterizzato tutta la scorsa consiliatura. Un copione fatto di protagonismi, accuse incrociate e incoerenze che aveva trasformato l’aula del consiglio comunale nel palcoscenico di una sit-comedy. Con quella conferenza dell’ex vicesindaco la serie si è conclusa e non ci sarà nessun sequel.

L’esposto presentato in Procura dall’ex sindaca Paola Lungarotti contro il suo vicesindaco – come ha detto lo stesso Fratellini – rappresenta il punto più basso mai toccato dalla destra bastiola. Riguardava presunte rivelazioni di segreto d’ufficio sul nuovo Piano Regolatore Generale, ma l’accusa si è rivelata infondata: le informazioni erano già pubbliche e accessibili tramite conferenze stampa, sito istituzionale e dibattiti consiliari. L’inchiesta si è chiusa con l’archiviazione nello scorso gennaio.

Fratellini, è scritto nel comunicato del centrosinistra, ha sottolineato che la decisione dell’esposto “probabilmente” non fu solo dell’ex sindaca, ma collettiva. Questa dinamica riflette la difficoltà della destra locale a fare squadra, trasformando il governo della città in una continua resa dei conti interna, a danno di Bastia e dei suoi cittadini.

In definitiva, l’ex sindaca ha denunciato il suo vicesindaco per la diffusione di informazioni sul PRG, ma ha continuato a portare avanti proprio quel piano regolatore, mostrando un’incoerenza politica evidente.

Oggi Bastia è amministrata da una coalizione di centrosinistra e progressista che ha riportato serietà e stabilità al governo della città.