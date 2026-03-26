Agricoltura: i nuovi finanziamenti e i giovani ad Agriumbria

Il piano per gli investimenti di domani a Bastia Umbra ed Ismea

L’edizione 2026 di Agriumbria entra nel vivo domani, venerdì 27 marzo, con un programma interamente focalizzato sul binomio tra sostegno economico e ricambio generazionale. Presso il centro espositivo di Bastia Umbra, la giornata vedrà come protagonista Federacma, la federazione di Confcommercio che riunisce le associazioni del commercio e dei servizi per le macchine agricole. L’evento rappresenta un crocevia fondamentale per il settore agromeccanico nazionale, arricchito dalla partecipazione dei massimi vertici istituzionali e tecnici del comparto.

Focus sulle opportunità di credito per le imprese

Il momento centrale della sessione pomeridiana è fissato per le ore 14:00 presso il Teatro delle Feder…Azioni, situato nel Padiglione 9. Il convegno intitolato “Quali le opportunità di finanziamento per il 2026?” si propone di tracciare una rotta chiara per le aziende agricole e i concessionari in un contesto normativo in continua mutazione. L’obiettivo primario dell’incontro è fornire strumenti operativi per l’accesso al credito e per la comprensione delle nuove misure di agevolazione. Interverranno per l’occasione Livio Proietti e Sergio Marchi, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di ISMEA, l’ente pubblico che gestisce i servizi per il mercato agricolo alimentare.

Strategie per il rinnovo del parco macchine

L’analisi tecnica del settore sarà affidata alle esperte Pamela Comazzetto e Barbara Scuffi di EsseCi Studi, le quali illustreranno gli scenari futuri e le ricadute pratiche degli investimenti. Il presidente di Federacma, Andrea Borio, ha sottolineato come l’anno in corso sia cruciale per la modernizzazione tecnologica del comparto. Secondo la visione della federazione, il settore necessita di certezze temporali e di una decisa semplificazione delle procedure burocratiche. Solo attraverso tempi certi e operatività immediata degli strumenti finanziari, le imprese potranno programmare l’acquisto di nuovi macchinari, garantendo così la sostenibilità e l’efficienza delle produzioni.

I giovani e il progetto Mech@griJOBS

Parallelamente ai temi economici, la fiera di Bastia Umbra darà ampio risalto alla formazione professionale attraverso i Mech@griJOBS. Si tratta di workshop specifici rivolti agli studenti degli istituti agrari e tecnici di tutta Italia. Organizzati in collaborazione con FederUnacoma e Cai Agromec, questi incontri mirano a colmare il divario tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Attraverso un formato di dialogo diretto, i ragazzi potranno scoprire le potenzialità occupazionali della meccanica agraria, un settore che oggi richiede competenze tecniche elevate e profili altamente specializzati.

Istituzioni e futuro della filiera agromeccanica

È attesa la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il quale porterà il proprio saluto agli studenti impegnati nei workshop. La presenza del Ministro conferma il rilievo strategico che il governo attribuisce alla formazione delle nuove leve. La giornata di venerdì si configura dunque come un ponte ideale tra le necessità finanziarie del presente e la visione a lungo termine della filiera. Rendere attrattivo il lavoro agricolo significa puntare sull’innovazione digitale e meccanica, trasformando il settore in un ambito di prestigio professionale per le nuove generazioni di operatori italiani.