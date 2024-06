Paola Lungarotti accetta la sconfitta e augura il bene alla città

Cari Concittadine Cari Concittadini,

Oggi, con grande senso di responsabilità e rispetto per la democrazia, accetto il risultato del ballottaggio che ha visto la vittoria della coalizione progressista. Sebbene avessimo sperato in un esito diverso, rispettiamo la volontà degli Elettori che hanno scelto un altro percorso per il nostro futuro. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti Voi che avete sostenuto la coalizione di centrodestra. La vostra fiducia e il vostro impegno sono stati per noi una fonte di grande ispirazione e motivazione.

La vostra partecipazione è stata essenziale e ci ha permesso di raggiungere comunque un importante traguardo. Durante questa campagna elettorale, abbiamo lavorato intensamente per unire le forze del centrodestra e presentare una visione comune e coerente. Nonostante la sconfitta, crediamo fermamente che i valori e le idee che abbiamo proposto continueranno a influenzare positivamente il dibattito politico e sociale, certi che un buon governo sia anche la risultante di una buona opposizione. Rivolgiamo le nostre congratulazioni alla coalizione progressista e al neo eletto Sindaco Pecci per la vittoria ottenuta.

Ci auguriamo che sappiano guidare con saggezza e dedizione il nostro Comune, affrontando con coraggio le sfide che ci attendono. Consegniamo alla nuova amministrazione un impegno fatto di concretezze, di finanziamenti, di risultati e di opere da concludere e altre da iniziare, a partire da domani, avranno così numerose occasioni per indossare la fascia tricolore. Rispetto alle grandi e non sempre corrette narrazioni, questi sono i fatti e di questa storia ne andiamo fieri, giorno dopo giorno, a partire da domani senza aspettare tanto tempo. Questa campagna elettorale è stata vinta più per fortuna che per capacità, onoro il senso di responsabilità che ha dimostrato Catia Degli Esposti che con umiltà e serietà insieme a me ha difeso forte l’obiettivo sopra alle meschinità, saremo dialetticamente propositive in Consiglio comunale.

Responsabili, diversamente da coloro che per meri interessi personalistici non sono certamente meritevoli di camminare a testa alta per la nostra città. Infine, desideriamo ringraziare tutte le candidate e i candidati, i sostenitori e le persone che hanno contribuito alla nostra campagna. Il vostro impegno e la vostra dedizione sono stati fondamentali e ci hanno permesso di portare avanti con forza e dignità le nostre idee. Continueremo a lavorare, il nostro impegno non verrà mai meno. Con gratitudine Paola Lungarotti