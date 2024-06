Un’ultima stretta di mano: la chiusura della campagna elettorale del centro destra unito

Il 21 giugno segna un momento cruciale per la politica di Bastia. Questo venerdì, i candidati del centro destra unito si preparano a chiudere la loro campagna elettorale con un’ultima, significativa giornata di incontri con i cittadini.

Dalle 9.00 alle 13.00, i candidati saranno presenti in diversi punti della città: la Piazzetta Franchi, l’angolo tra Piazza Mazzini e Fap foto, e l’angolo tra Piazza del Mercato e la fontanella dell’acqua. Questi luoghi diventeranno palcoscenici per discussioni aperte e condivisione dei punti programmatici del centro destra unito.

Questi incontri rappresentano un’opportunità unica per i cittadini di Bastia di interagire direttamente con i candidati, di conoscere le loro idee e di esprimere le proprie preoccupazioni e aspettative. È un momento per il dialogo, per la discussione e per la costruzione di un futuro comune.

La giornata culminerà con il comizio finale del candidato sindaco Paola Lungarotti, che avrà luogo alle 21.30 in Piazza Cavour. Questo evento rappresenta l’ultimo sforzo di Lungarotti per convincere i cittadini di Bastia della validità della sua candidatura e del suo programma.

In conclusione, il 21 giugno non è solo la fine di una campagna elettorale, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo per Bastia. Un capitolo che sarà scritto dai cittadini e per i cittadini, sotto la guida del centro destra unito.