Erigo Pecci è il nuovo sindaco di Bastia Umbra, vittoria coalizione progressista

Erigo Pecci è il nuovo sindaco di Bastia Umbra con oltre il 51,19% dei voti. Pecci ha sconfitto al ballottaggio la sindaca uscente, Paola Lungarotti, che si è fermata sotto al 48,81%. Vittoria a Bastia Umbra dove il Comune, dopo tanti anni di amministrazione di centrodestra, torna in mano al centrosinistra.

Chi è Erigo Pecci?

Nato nel 1967, padre di Alessandro e Francesco e Marito di Orietta, è residente a Bastia dal 1969 in via della Repubblica. Appassionato alla vita pubblica sin dagli anni delle scuole superiori dove ha iniziato le sue prime esperienze da Rappresentante di Istituto. Un impegno mantenuto negli anni, insieme a tanti altri che in ogni occasione non hanno fatto mancare il loro contributo per la comunità. I cardini della sua esperienza ruotano intorno alla Scuola, il lavoro e la comunità in cui vive.

Nel lavoro ha raggiunto tantissimi traguardi sia in ambito Tecnico Professionale che Imprenditoriale. Nella comunità in cui vive gli sono state concesse opportunità di straordinaria formazione e soddisfazione, dagli impegni Politici a quelli Amministrativi. Punto importante di questo percorso è come per tanti altri ragazzi e ragazze di Bastia all’interno del Palio de San Michele, fino alla carica di Presidente.

Dichiarazioni di Enrico Pecci

“Abbiamo presentato la squadra di governo nel comizio finale, mostrando la struttura delle persone che occuperanno i ruoli in questa amministrazione. Dietro a queste, ce ne sono altre, un centinaio, pronte a fare tutto il necessario per supportare la nostra azione. Ci siamo presentati come un gruppo, non come una singola persona”. Enrico Pecci ha sottolineato il coinvolgimento di diverse generazioni nel progetto politico, evidenziando l’importanza del cambio generazionale. “Enrico Pecci sarà il sindaco di tutti,” ha affermato. Ha espresso il desiderio di dialogare con tutti i cittadini, indipendentemente dalle appartenenze politiche, per discutere qualsiasi argomento di interesse per la città.

Riguardo alle sfide future, Pecci ha dichiarato: “Non sono preoccupato di quello che troverò, ma di quello che c’è da fare. C’è molto da fare, sia sotto il profilo strutturale che organizzativo”. Ha sottolineato la necessità di un’importante azione di manutenzione e di coinvolgimento diretto con i cittadini attraverso assemblee nei quartieri.

Messaggio agli avversari: Pecci ha espresso stima per i suoi avversari, riconoscendo il loro impegno e sottolineando la necessità di una nuova classe dirigente che possa emergere da tutte le formazioni politiche.

Conclusione: Enrico Pecci e la sua squadra si preparano a governare con l’obiettivo di unire la comunità di Bastia Umbra e di affrontare le sfide strutturali e organizzative con determinazione e trasparenza.

Commento a caldo di Ramona Furiani dopo la vittoria a Bastia Umbra di Erigo Pecci

Ramona Furiani ha espresso un sentito e caloroso commento sulla vittoria elettorale a Bastia Umbra, sottolineando la natura collettiva del successo e l’importanza dell’azione politica condotta negli anni.

“Il commento a caldo è che è qualcosa di meraviglioso – ha dichiarato Furiani. Una vittoria che non è di uno, ma è di tanti, di tutti. Lo abbiamo costruito giorno dopo giorno, non soltanto negli ultimi mesi, ma in tutti questi anni. Eravamo fermamente convinti che la nostra azione di opposizione fosse corretta, giusta, fondata su questioni reali. Evidentemente la città l’ha compresa negli anni e anche negli ultimi mesi”.

Furiani ha lodato la figura del nuovo sindaco, Erigo, descrivendolo come “un uomo straordinario, un politico straordinario. Sarà un sindaco che tutti noi meritiamo, che tutta Bastia merita e che ci guiderà a ciò che deve essere e merita di essere”.

Ribadendo l’importanza dei contenuti rispetto ai numeri, Furiani ha detto: “Come dicevamo, i numeri contano poco, contano i contenuti. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro di squadra per dare la migliore idea e il concetto migliore che i cittadini potessero recepire per poterci premiare e portarci al governo di questa città. E oggi ci siamo riusciti”.

Infine, Furiani ha sottolineato l’impegno e la serietà con cui il gruppo affronterà il mandato: “L’impegno che ci hanno dato cercheremo di mantenerlo senza deluderli. Hanno preso sul serio la nostra proposta e noi abbiamo accolto sul serio la loro fiducia. E lo faremo ogni giorno.”

Con queste parole, Ramona Furiani ha celebrato la vittoria a Bastia Umbra, ponendo l’accento sull’importanza del lavoro di squadra, della coerenza politica e della fiducia accordata dai cittadini.