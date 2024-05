Paola Lungarotti

Paola Lungarotti e giovani candidati dialogano sul futuro della città

Mercoledì 29 maggio, la candidata a sindaco Paola Lungarotti e i giovani candidati delle liste a suo sostegno si incontreranno per un dialogo aperto con la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per le ore 18:30 presso la sede elettorale di Piazza Mazzini 51 a Bastia Umbra.

Questo evento rappresenta una preziosa opportunità per i cittadini, in particolare i più giovani, di confrontarsi direttamente con la candidata Paola Lungarotti e con i suoi sostenitori più giovani. Insieme esploreranno le proposte e le idee che la coalizione intende portare avanti in caso di rielezione per il secondo mandato amministrativo.

Gli organizzatori dell’incontro sono un gruppo di giovani candidati appartenenti ai partiti della coalizione a sostegno di Paola Lungarotti: Alunni Bernardini Michael (Fratelli d’Italia), Argenti Fabiana (Fratelli d’Italia), Fortebracci Emanuele (Fratelli d’Italia), Sforna Francesca (Fratelli d’Italia), Pepsini Davide (Forza Italia), Zefi Andrea (Forza Italia), Cristofani Elisa (Lega), Mazzoli Valentina (Lega) e Segolini Alessandro (Paola Lungarotti Sindaco).

Questo dialogo rappresenta un’occasione preziosa per i giovani di Bastia Umbra di far sentire la propria voce e di contribuire attivamente alla definizione del futuro della città. La coalizione di Paola Lungarotti invita quindi tutta la cittadinanza, in particolare i giovani, a partecipare a questo importante appuntamento.

«Domani pomeriggio – dice la candidata nel video – vi aspettiamo tutti al centro San Michele per la presentazione del programma completo articolato per ripercorrere insieme la storia di 5 anni impegnativi complessi, ma anche ricchi di soddisfazione e per presentare le quattro liste con i candidati insieme. Domani pomeriggio centro San Michele dalle ore 18:30 vi aspettiamo».