Stefano Bandecchi torna a Bastia, il 29 maggio anche una cena offerta ai presenti

Il 29 maggio 2024 alle ore 18 il Segretario nazionale di Alternativa Popolare sarà a Bastia presso il Centro San Michele per sostenere la candidatura di Matteo Santoni a sindaco della città. Alle 19 seguirà momento conviviale con cena e musica offerta a tutti i presenti dal candidato Sindaco.

Stefano Bandecchi continua la sua campagna elettorale per le europee e non manca di sostenere tutti i candidati sindaci umbri rappresentanti del suo partito. Il Segretario nazionale di AP ha ricordato nell’ultima visita a Bastia dello scorso 19 maggio come il partito, grazie alla sua caparbietà, cominci a essere presente e menzionato nei sondaggi nazionali e ultimamente anche in alcune trasmissioni televisive dove ha modo di raccontare la sua idea di un’Italia nuova e di una diversa Europa.

Importante per Bandecchi avere in Europa rappresentanti seri che possano fare gli interessi dell’Italia. Il suo slogan è infatti “più Italia in Europa”, non solo come eurodeputati, ma anche cittadini che lavorino nella parte amministrativa burocratica europea, quella per dirla in parole semplici, che scrive le norme.

In Italia punta molto sulla revisione della sanità, che non può essere distrutta come sta avvenendo ora. Dobbiamo puntare su medici e infermieri perché quei pochi che si formano in Italia non scappino poi all’estero.

Il candidato sindaco di Bastia Umbra Matteo Santoni, espressione del partito Alternativa Popolare, si ispira ai valori liberali e moderati del Partito Popolare Europeo. Per Bastia vuole concretezza e vicinanza ai cittadini. Il suo programma si basa soprattutto su opere concrete e fattibili, che rispondono alle reali necessità dei cittadini e nello stesso tempo propone un ascolto costante della comunità, non limitato al momento contingente di questa campagna elettorale.

Mercoledì 29 maggio dalle 19, è prevista una cena alternativa offerta dal candidato Sindaco per trascorrere insieme una piacevole serata, accompagnata da musica dal vivo del gruppo No Name Band e con giochi gonfiabili per bambini. Matteo Santoni e i candidati della sua lista vi aspettano tutte le famiglie bastiole.