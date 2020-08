Pd replica a Lega, questo è un dibattito feroce, aggressivo ed offensivo

Una città massacrata dal dolore di una morte di un giovane e dalla devastazione delle vite di tutti questi ragazzi coinvolti, spaventata dalla violenza che pervade la società, sia essa formata da giovani che da persone più grandi, ha bisogno di toni politici molto diversi da quelli usati dalla Lega in risposta al nostro comunicato.

Ci si può scontrare, ci si può contrapporre ma senza mai scadere nell’offesa nell’insulto e nella diffamazione.

La comunità cittadina di Bastia è una comunità sana, rispettosa e rispettata, sia quando ha scelto a maggioranza amministrazioni di centro-sinistra, sia quando invece ha scelto di votare prevalentemente la proposta del centro-destra. Bastia non è mai stata interessata dalle indagini sui concorsi, e non merita di essere avvicinata a fatti gravi e penalmente rilevanti come quelli avvenuti a Bibbiano. Coinvolgere la città non soltanto è un errore in termini giuridici (le responsabilità penali sono SEMPRE E SOLO personali; sussistenza del principio di non colpevolezza fino a sentenza di condanna passata in giudicato), ma si arreca un pregiudizio alla collettività che viene ingiustamente marchiata negativamente.

Il dibattito politico è democrazia, e spesso è stimolo per fare meglio il proprio compito al servizio della città, ma non deve mai essere feroce aggressivo ed offensivo.

Per questo pur essendo stati fortemente sollecitati, e pur sussistendo i profili penali per la diffamazione aggravata dal mezzo della stampa, il Partito Democratico di Bastia continuerà a relazionarsi con le forze politiche e civiche che compongono tutto il consiglio comunale, solo attraverso la politica, serrata sì ma sempre garbata e rispettosa.

Direttivo PD Bastia – Gruppo consiliare PD Bastia