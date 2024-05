Progetti a Bastia Umbra, Francesco Fratellini: “Completamenti e Verità Storiche”

Progetti a Bastia Umbra: – Il completamento di importanti progetti a Bastia Umbra è stato accolto con entusiasmo dai cittadini. Il capolista di Bastia Popolare, Francesco Fratellini, ha voluto, però, precisare l’origine di queste iniziative, evidenziando l’importanza di riconoscere il contributo delle amministrazioni passate.

Il nuovo ingresso principale di Bastia Umbra, realizzato dalla Coop Centro Italia, e l’imminente inaugurazione del parco acquatico Eden Rock 2.0 sono motivo di grande soddisfazione per la comunità. Tuttavia, Fratellini ritiene necessario che i cittadini comprendano che questi progetti non sono nati con l’attuale amministrazione di centrodestra, in carica dal 2019.

Fratellini sottolinea l’importanza di mantenere onestà intellettuale e umiltà nel prendersi i propri meriti, senza dimenticare i contributi delle amministrazioni precedenti. La nuova visione e realizzazione dell’ingresso di Bastia Umbra, ad esempio, fu concepita intorno al 2000 sotto le amministrazioni di sinistra. Il piano attuativo è stato adottato con la delibera 25 del 26 marzo 2014 e approvato definitivamente con la delibera 28 del 10 aprile 2019, durante il mandato del sindaco Ansideri.

Per quanto riguarda l‘Eden Rock, Fratellini ricorda i momenti difficili vissuti dalla comunità, come la demolizione del 2007 e le successive polemiche legate alla speculazione edilizia. La riqualificazione dell’area e la realizzazione del nuovo parco acquatico sono il risultato di un lungo processo che ha visto l’approvazione del progetto di fattibilità e della variante dal Consiglio Comunale il 30 ottobre 2018 (delibera di Consiglio n. 56).

Fratellini invita a riconoscere che ogni amministrazione che subentra spesso porta a termine progetti iniziati da altre, e questo richiede trasparenza e onestà nel comunicare i progressi ai cittadini. Egli suggerisce che la realizzazione di questi interventi da parte di privati è un segno positivo, ma sottolinea anche la necessità di spiegare perché ci sono voluti molti anni dalle delibere del Consiglio Comunale fino alla loro inaugurazione.

In conclusione, Francesco Fratellini esprime la sua soddisfazione per il completamento di questi progetti, riconoscendo al contempo il lungo percorso che ha portato alla loro realizzazione. La trasparenza e l’onestà nella comunicazione con i cittadini sono fondamentali per una corretta gestione amministrativa e per il riconoscimento dei meriti di chi ha contribuito a migliorare la città di Bastia Umbra.