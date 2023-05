Progetto Bastia 3, società, demografia, cultura e opere pubbliche 2023-25

Progetto Bastia 3, società, demografia, cultura e opere pubbliche

Progetto Bastia 3 – Il terzo numero di Progetto Bastia si occupa di specifici argomenti in campi diversi a differenza dei primi due numeri monotematici.

Stiamo allargando il campo delle collaborazioni perché riteniamo necessario affrontare gran parte delle problematiche vissute dalla comunità locale. Per far questo occorrono sensibilità ed esperienze diverse ognuna delle quali in grado di mettere a fuoco aspetti diversi.

È questo è il motivo della natura di spazio aperto dell’associazione e del magazine, questo il motivo dell’invito, a chi condivide i nostri intenti, di produrre nuovi apporti che accrescano conoscenza e consapevolezza collettiva.

Nella sezione Società iniziamo a trattare direttamente i temi dell’inclusione sociale che avevamo solo accennato altrove in altri contesti, ponendoli al centro ora di un primo focus. Le sollecitazioni ricevute da N. Cesaretti e G. Stangoni ci hanno indotto ad ulteriori ricerche approdate ai significativi dati Istat sul futuro demografico di Bastia, e città limitrofe, assolutamente fondamentali e da tenere in considerazione per tanti altri ambiti di approfondimento, PRG ecc… , come illustrato nell’articolo di P. Ansideri.

I primi due numeri del magazine erano dedicati alle due più importanti opere pubbliche che cambieranno il volto di Bastia nei prossimi anni (p.zza Mazzini e v. Roma). In occasione della pubblicazione del DUP, pubblichiamo ora l’elenco completo delle opere pubbliche previste nello stesso, in modo da fornire una visione d’insieme. Abbiamo già acquisito i progetti più significativi che presto metteremo a disposizione di tutti (Riqualificazione arborea e arredo urbano di v.le Giontella e v. S. Francesco, Riqualificazione funzionale ex mattatoio di Costano, Ristrutturazione e riqualificazione locali di via della Rocca, ecc..)

Per Cultura, arte e architettura gli interventi di C. Ceccomori sull’importanza strategica dei servizi culturali per la rivitalizzazione del centro cittadino, di E. Giubilei, F. Mercanti e L. Bartolucci sul progetto parzialmente realizzato di Sana Competizione e di B. M. Broccolo sulla Sala del Consiglio di G. Leoncilli Massi, forniscono un ulteriore contributo sulle politiche culturali della città.

Indice

Società

Riflessioni sugli anziani – Cosa progetta Bastia per gli anziani? Dal paese con cittadinanza più giovane del comprensorio, forse diventerà fra le più vecchie, ci stiamo preparando?

di Nadia Cesaretti

Il problema delle persone con disabilità nella città in ristrutturazione – Accessibilità, diversità, inclusione sociale, riabilitazione e abilitazione, vita indipendente

di Gabriela Stangoni

Bastia 2031: quale città? – Le proiezioni demografiche per gli anni a venire prefigurano una diminuzione ed invecchiamento della popolazione che obbliga chi governa a scelte strategiche e valoriali.

di Paolo Ansideri

Statistiche demografiche

Popolazione di Bastia 2001-2031. Da proiezioni Istat – Cinque quadri dal sito dell’Istat dedicato alla demografia

di Progetto Bastia

Popolazione Assisi, Perugia, Foligno 2021-2031. Da proiezioni Istat – Uno sguardo sulle proiezioni demografiche oltre i confini comunali per una cognizione d’insieme.

di Progetto Bastia

DUP e piano opere pubbliche 2023-25

Documento Unico di Programmazione 2023-25 e Piano triennale opere pubbliche – Il documento programmatico di fine legislatura della giunta Lungarottidi Progetto Bastia

Cultura, arte earchitettura

Piazza Mazzini spazio e luogo culturale – Storia e considerazioni sulla funzione nevralgica della Biblioteca Comunale

di Clotilde Ceccomori

Sana Competizione. Un primo passo di qualche cosa che doveva essere e non è stato – Un progetto realizzato solo parzialmente nel 2019 e poi interrotto: se continuato avrebbe aggiunto un asset turistico al nostro territorio.

di Edoardo Giubilei, Fabio Mercanti, Luca Bartolucci

La Sala del Consiglio di G. Leoncilli Massi a Bastia Umbra. Una lettura critica dopo la demolizione – La Sala del Consiglio è stata demolita nel 2019 a seguito del Progetto di Adeguamento Sismico dell’intero Palazzo Comunale