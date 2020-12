Chiama o scrivi in redazione

A disposizione dei cittadini servizio DigiPass per Cashback

Il DigiPASS della Zona Sociale 3 è a disposizione dei cittadini del Comune di Bastia Umbra che gradiscono essere accompagnati, in assoluta sicurezza, nel compiere le operazioni digitali utili all’attivazione dei servizi della Pubblica Amministrazione, incluso ilCashbackintrodotto dalla Legge di Bilancio 2020, la possibilità di ottenere un rimborso in denaro in base agli acquisti fatti nei negozi con pagamenti elettronici.

Il servizio è gratuito per la cittadinanza, poiché nato in seno alla progettazione europea regionale e sostenuto dai cinque comuni della Zona Sociale 3 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) e attivo sia in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid 19, che da remoto.

L’unica operazione necessaria da compiere è prenotare un appuntamento, telefonando allo 075 8138448 o scrivendo a digipass@comune.assisi.pg.it

In un periodo tanto complesso, come quello che stiamo tutti affrontando, l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra è ancora una volta a fianco dei cittadini, garantendo il supporto necessario a far fronte alle difficoltà economiche, ma, soprattutto, offrendo un supporto digitale ad ampio raggio.

I locali del DigiPASS del nostro territorio sono situati presso Santa Maria degli Angeli, Palazzo del Capitano del Popolo, dove gratuitamente sono messi a disposizione di tutta la cittadinanza ambienti sanificati, wi-fi, computer, stampanti, proiettori e ausilio nell’accrescimento delle competenze digitali.

Per ulteriori informazioni o prendere un appuntamento potete telefonare al numero 075 8138448 o scrivere a digipass@comune.assisi.pg.it; gli orari di apertura del DigiPASS sono: il lunedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Gli account social del DigiPASS Assisi sono su facebook (https://bit.ly/2KIGR3B), YouTube (https://bit.ly/2SjWtOZ), Instagram (https://bit.ly/2y9PyRG) e TikTok.