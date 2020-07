Assegnazione contributi fondo nazionale per sostegno all’accesso abitazioni in locazione

In data 14 luglio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande relative al bando pubblico per l’assegnazione dei contributi previsti dal fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431 /1998-canone d’affitto anno 2019. Ad oggi sono pervenute al Comune di Bastia Umbra circa n. 70 domande. Come previsto dal punto 5 del bando, si rende noto che: il Comune, effettuata l’istruttoria delle domande pervenute, formula mediante la procedura informatica messa a disposizione dalla Regione Umbria, le graduatorie provvisorie che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 397 del 20.05.2020, indicheranno quali beneficiari dei contributi, i nuclei familiari aventi le caratteristiche per rientrare nelle graduatorie di cui al punto 6) – lett. a) e lett.b) – della delibera di C.R. n. 755 del 20 dicembre 1999 ;

Notizia della formulazione della graduatoria provvisoria verrà pubblicata il giorno 18 agosto 2020 all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune (www.comune.bastia.pg.it) per 15 giorni consecutivi, entro i quali potranno essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 la graduatoria provvisoria non sarà pubblicata e informazioni in merito alla propria posizione nella stessa potranno essere assunte direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune sito in Via Piave, n. 27 e presso il Settore Sociale del Comune sito in P.zza Umberto I°.

La pubblicazione della notizia della formulazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio on line del Comune di Bastia Umbra all’indirizzo www.comune.bastia.pg.it sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Per tutto quanto precede, ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria provvisoria.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato il Comune, esaminate le eventuali opposizioni, formulerà la graduatoria definitiva (02 settembre 2020 ); notizia della formulazione della graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune ( www.comune.bastia.pg.it) per 15 giorni consecutivi.

La graduatoria definitiva verrà trasmessa alla Regione dell’Umbria per consentire la ripartizione dei contributi.