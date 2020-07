Operazione antidroga Bastia, sindaco: “Polizia per noi è un grande appoggio”

“Ringraziamo sentitamente la Polizia di Stato per noi è un grande appoggio, un grande sostegno”. Sono le parole del sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, in merito all’operazione antidroga fatta dalla polizia del commissariato di Assisi.

Gli agenti hanno scoperto e sequestrato in una carrozzeria nella zona industriale della città 30 chili di marijuana e 3 chili di cocaina. Il sindaco di Bastia ha evidenziato che “siamo quelli che vogliamo assolutamente che condizioni di questo genere vengano meno in una comunità, perché la comunità si misura nel suo atteggiamento positivo. Da tempo sapevamo anche noi, abbiamo avuto modo di confrontarci. Le problematiche di Bastia, come di tutte le altre città, sono anche queste. Ringraziamo, pertanto, per questa grande operazione che dà un segno della presenza delle istituzioni”.