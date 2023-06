Solidarietà e vicinanza PD Bastia a comunità colpite alluvionate

Solidarietà e vicinanza – Il Partito Democratico di Bastia esprime la propria solidarietà e vicinanza ai cittadini colpiti dall’esondazione del Tescio, un evento che ha avuto ripercussioni significative sulla città di Bastia e su Assisi. Questi tragici fatti ci portano a riflettere sulle conseguenze della crisi climatica e sull’importanza di affrontare le sfide che essa comporta per le comunità e i territori.

In momenti come questi, è fondamentale concentrarsi sui problemi che i cittadini devono affrontare, tenendo presente che la soluzione richiederà il contributo di tutti per tornare alla normalità il prima possibile. Il PD di Bastia si impegna a essere a disposizione della cittadinanza e delle famiglie colpite, offrendo sostegno e aiuto per superare questa fase emergenziale e gestire le successive fasi di ripartenza.

Desideriamo ringraziare di cuore tutti gli operatori delle organizzazioni civili e istituzionali che si sono prodigati con grande impegno per fronteggiare l’emergenza, così come i rionali e i volontari che sono intervenuti sin dalle prime ore per offrire il loro prezioso aiuto. Presto sarà necessario avviare un’analisi dei danni, valutare i progetti di arginatura in corso e non ancora completati, nonché definire le formule di aiuto a medio-lungo termine.

La segreteria del PD di Bastia Umbra e il gruppo consiliare si impegnano a lavorare attivamente in queste direzioni, collaborando con le istituzioni locali e regionali per garantire il sostegno necessario alle comunità colpite. Insieme, rialzeremo le fondamenta delle nostre città e promuoveremo soluzioni concrete per affrontare le sfide future legate alla crisi climatica.

segreteria del PD di Bastia Umbra