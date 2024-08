Grande successo per la Giornata delle Associazioni e del Volontariato

Si è tenuta ieri, Domenica 25 Agosto, la Giornata del Volontariato e delle Associazioni presso l’Auditorium Sant’Angelo, ideata dal Presidente dell’Associazione Teatro dell’Isola Romana Avv. Giampiero Franchi, che per l’occasione ha ospitato il dialogo fra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dagli Assessori Ansideri e Zocchetti, e la fitta rete di Associazioni che operano nel nostro territorio, al fine di fare il punto della situazione sulle attività delle varie Associazioni e promuovere i valori fondanti del volontariato.

Il dialogo, molto partecipato e con molti spunti di riflessione per le attività future, ha affrontato tematiche come la solidarietà, l’inclusione, la necessità di fare rete e l’assistenza alle persone in difficoltà, cercando di tracciare una strada comune, fra i vari operatori del territorio, per riuscire a far fronte alle sfide socioculturali ed economiche della nostra Città.

La giornata è proseguita con il corteo di tutte le Associazioni per giungere alla Santa Messa dedicata al mondo del Volontariato presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, momento in cui si è manifestata la gratitudine della Città di Bastia nei confronti di tutta la rete associativa fatta di persone che, con passione, impegno e sacrifici, dedicano parte del proprio tempo a servizio della nostra comunità.

L’Assessora alle Politiche Sociali Elisa Zocchetti, che non ha potuto essere presente per impegni personali, ha salutato e ringraziato a distanza tutti i presenti definendo l’iniziativa come un momento essenziale per la nostra comunità, auspicando una solida alleanza fra Amministrazione e Associazioni nell’immediato futuro capace di integrarsi nell’ascolto e nella cura per un benessere globale della collettività. Anche l’Assessore Ansideri intende sottolineare il cruciale ruolo dell’ascolto, considerando tale iniziativa come il punto di partenza per la costruzione di una politica di confronto e scambio fra i vari attori sociali del territorio, al fine di realizzare il progetto della nuova Città.

Si ringraziano tutte le Associazioni e i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa, dandoci appuntamento alla prossima Giornata delle Associazioni e del Volontariato!