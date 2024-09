Pecci spende oltre 5.600 € per un tavolo di cristallo, arrivano le bacchettate di Jessica Migliorati

Pecci spende oltre 5.600 – Jessica Migliorati, rappresentante di Civica per Bastia, esprime perplessità e critica riguardo alla recente decisione del sindaco Pecci di investire oltre 5.600 euro in arredi per la propria stanza. Secondo una determina dirigenziale datata 30 agosto, l’importo è destinato all’acquisto di un tavolo di cristallo e sei sedute in ecopelle, pensati per incontri informali.

La critica sollevata da Migliorati si basa sul contesto di difficoltà che la città sta attraversando. La manutenzione delle infrastrutture, il verde pubblico trascurato e le problematiche relative alla sicurezza urbana sono stati evidenziati come ambiti che necessiterebbero di un intervento urgente. Inoltre, la recente indisponibilità della pressostruttura di San Lorenzo per le alte temperature ha messo in luce le carenze nelle strutture sportive locali.

Migliorati sottolinea che, nonostante le promesse elettorali del sindaco riguardanti la cura del verde, la sistemazione delle strade e il sostegno ai giovani e allo sport, la scelta di investire una somma significativa in arredi sembra poco giustificabile rispetto alle priorità emergenti.

Il gruppo Umbria Civica Bastia Umbra, assieme ad altre forze politiche locali come Bastia Futura, Forza Bastia e Bastia Popolare, condivide un senso di delusione e preoccupazione. La decisione del sindaco di concentrarsi su un elemento di lusso per il proprio ufficio piuttosto che su questioni di rilevanza pubblica ha sollevato interrogativi sulla direzione futura dell’amministrazione.

Con questo inizio di mandato, le aspettative sono alte e la comunità locale si aspetta risposte concrete sui temi sollevati. Il gruppo Civica per Bastia invita il sindaco a focalizzarsi maggiormente sulle problematiche che affliggono la città, sperando che le prossime azioni amministrative possano dimostrare un impegno maggiore verso il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.