Punto d’Ascolto AntiViolenza riaperti, ma solo su appuntamento

Da lunedì 8 giugno 2020, in linea con le indicazioni comunali, sono stati riaperti gli sportelli del Punto d’Ascolto AntiViolenza della Zona Sociale 3 dell’Umbria in presenza ma solo su appuntamento.

“Sarà nostra cura accogliere le donne in sicurezza rispettando tutte le indicazioni anticontagio (distanza, uso mascherina, gel disinfettante). Abbiamo inoltre deciso di continuare a garantire il servizio di reperibilità telefonica H24 per entrambi i numeri telefonici (fisso e cellulare) e di continuare tutti gli altri servizi che abbiamo istituito durante l’emergenza Covid-19 (WhatsApp e colloqui in video-chiamata)” riferisce Simona Branchinelli, Referente Punto di Ascolto.

Pagina Facebook Punto d’Ascolto Antiviolenza

Ulteriori informazioni alle utenti da parte delle operatrici

Per fissare un incontro si possono chiamare i seguenti numeri:

☎️ 075 8040290 – 3316529215

puoi chiamare al telefono:

✅ siamo in su WhatsApp al n. 3276846430

rispondiamo ai messaggi dalla Pagina Facebook

puoi mandare una e-mail a puntodascoltoassisi@gmail.com