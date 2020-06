“Fornire al consumatore più trasparenza e certificazioni possibili”. È racchiuso in queste semplici parole di Matteo Fratini, amministratore delegato de I Potti de Fratini, il perché un’azienda del settore agroalimentare dovrebbe utilizzare la tecnologia blockchain nella propria strategia imprenditoriale.

📜I Potti de Fratini, Grigi Alimentari, Molitoria Umbra e Agribosco. A chiarire sin da subito cosa sia una tecnologia blockchain e quali i possibili utilizzi in campo agroalimentare è stato Stefano Graziani, titolare della Sas Informatica. “La blockchain – ha spiegato Graziani – nasce come strumento per condividere e memorizzare in maniera indelebile delle informazioni, e ciò è particolarmente importante per il comparto del food. Questo perché, attraverso questa tecnologia, ogni dichiarazione emessa da un’azienda non può più essere ritrattata o modificata, diventando perciò altamente ‘impegnativa’, e quindi, dando valore aggiunto al prodotto che si vuole commercializzare. Se quello che viene dichiarato non corrisponde al vero, infatti, non si potrà più fare nulla per modificarlo e si perderebbe immediatamente di credibilità nei confronti dei consumatori”.