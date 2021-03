Sportello Gest oggi pomeriggio rimarrà chiuso, emergenza Covid

Per motivi dovuti all’emergenza Covid-19 lo sportello Gest oggi pomeriggio rimarrà chiuso. Sarà riaperto regolarmente come da programma Venerdì 19 Marzo, ore 10.00-13.00. Ci scusiamo con l’utenza per la chiusura di oggi, non dovuta a cause dipendenti dalla nostra volontà ma comunicataci dal gestore del servizio di raccolta differenziata Gest-Gesenu e conseguente alla situazione emergenziale che stiamo vivendo e che in modo imprevisto a volte impedisce quanto era programmato.