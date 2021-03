Chiama o scrivi in redazione

Nuove attrezzature fitness per il Percorso Verde bastiolo

Sono state installate oggi nuove attrezzature fitness lungo il Percorso Verde ricadente nel territorio del Comune di Bastia Umbra, in prossimità del ponte di Bastiola, lungo il corso del Fiume Chiascio.

Si tratta di due attrezzature in acciaio e consistono in un “percorso di equilibrio” e “barre parallele” e rispondono alla normativa UNI EN 1176.

Gli attrezzi sportivi e per l’allenamentosono stati regolarmente installati così da essere pronti all’uso non appena sarà possibile farlo, per ora l’Ordinanza della Regione Umbria n. 23 del 12 Marzo 2021 riguardante le misure di sicurezza anti covid-19 ne vieta l’utilizzoalmeno fino al 5 Aprile 2021.