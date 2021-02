Covid Bastia, 298 persone positive a causa dei comportamenti incuranti

298 sono le persone positive oggi. Intere famiglie sono contagiate, questo dato è inquietante, questo dato allarmante dimostra quanto l’osservanza delle regole, le regole basilari troppe volte banalizzate, non siano state rispettate.

Infinite sono state le raccomandazioni perché basta un solo positivo per contagiare tutti, per contagiare i più deboli, le persone più anziane. Siamo in zona rossa, sì, ci siamo per i comportamenti incuranti di ogni forma di rispetto.

Quello che le istituzioni riescono e possono fare lo fanno, intensificando i controlli, applicando le normative ma non possono modificare il senso di responsabilità personale se questo valore non esiste.

Anche oggi registriamo un’altra perdita, un nostro concittadino ci ha lasciato. Ogni volta apprendiamo queste notizie, questi dolori, come una sconfitta per tutti noi. Gli isolamenti contumaciali sono 271, 27 le persone ricoverate in ospedale, 5 in terapia intensiva, i decessi 21. /dall’amministrazione comunale