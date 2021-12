Spostamento punto tamponi/vaccini al Pala Eventi, Pd Bastia offre massima collaborazione

È di ieri la notizia della messa a disposizione del Pala Eventi da parte della Sindaca Stefania Proietti, per un nuovo ed ulteriore punto tamponi/vaccini a servizio dei comuni della zona sociale 3, che comprende anche il Comune di Bastia Umbra. L’amministrazione comunale di Bastia, nella serata di ieri, ha ufficializzato lo spostamento da tempo richiesto.

“Il Pd di Bastia Umbra alla luce di ciò – scrive in una nota – è pronto ad offrire la massima collaborazione alla giunta, in ogni modo e forma possibile, per un veloce allestimento. Questo perché il nuovo punto potrà sicuramente dare grande aiuto al soddisfacimento dalle esigenze dei nostri cittadini, in disperazione ormai diverse settimane per le code chilometriche che sono costretti a fare sia per effettuare il tampone sia per la vaccinazione. Ringraziamo la Sindaca Stefania Proietti per aver reso possibile tutto questo e per aver dimostrato ancora una volta che i problemi non si possono ormai affrontare e risolvere guardando solo all’interno dei propri confini comunali”.