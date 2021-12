Chiama o scrivi in redazione

Centro vaccinale e drive through si spostano al Pala Eventi di Assisi

La formalizzazione da parte dell’Amministrazione comunale di Assisi ci permette di ufficializzare quanto da tempo richiesto sulla necessità di spostare il centro vaccinale e il servizio drive through in un sito di più facile accesso e lontano da una viabilità sostenuta quale quella di Via del lavoro.

Riteniamo un corretto approccio e una giusta attenzione. Dall’inizio della pandemia da Covid-19 il Comune di Bastia Umbra è stato sempre in prima linea nella gestione delle problematiche legate prima al servizio drive through e poi alla somministrazione vaccini grazie alla disponibilità dei locali del Centro fieristico in considerazione della chiusura delle attività per contenimento Covid.

La riapertura del Centro fieristico, giustamente, ha rimesso in discussione l’ubicazione dei servizi menzionati delocalizzandoli, grazie alla disponibilità dei proprietari, nell’ unico luogo possibile del nostro territorio. Una disponibilità accolta che ha presentato successivamente criticità a seguito dell’aumento esponenziale dei tamponi. Un anno e mezzo nel territorio di Bastia Umbra per un bacino di più di 60.000 abitanti quanti coloro che fanno parte del Comprensorio Assisi – Bastia Umbria -Bettona – Cannara – Valfabbrica e non solo.

Il Comune di Bastia Umbra ha fatto la sua parte, da subito, da quando si evidenziarono le criticità presso il Palazzo della Salute, nell’ottica della massima collaborazione e sempre pronto alle richieste e alle necessità del comprensorio si è prodigato nel trovare le soluzioni possibili per se stesso e per gli altri.

Ora è necessario che il testimone passi al Comune di Assisi, come una staffetta, sempre pronti e coordinati. Ringraziamo tutti coloro che in questo lungo periodo hanno risposto con impegno e senso di appartenenza alla comunità e alle istituzioni, a cominciare dalla Polizia Locale, più volte impegnata nel regolamentare il traffico e nel fornire indicazioni, alla Protezione Civile, al Presidente di Umbriafiere, ai proprietari dello stabile.

Ringraziamo altresì il Commissario straordinario regionale per l’emergenza coronavirus Dott. Massimo D’Angelo per aver accolto la richiesta di questa Amministrazione nella delocalizzazione del punto vaccinale e del servizio tamponi. Un particolare apprezzamento al Direttore sanitario Ilaria Pesciarelli per la sensibilità e l’attenzione sempre dimostrate nei riguardi del nostro Comprensorio.

Un lavoro di squadra