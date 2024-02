Ultimati i lavori per la modifica dello Statuto Comunale

da Jessica Migliorati, Lista Civica per Bastia (consigliere comunale)

“Dopo quasi due anni dall’istituzione della Commissione Consiliare Speciale per la Revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento per l’organizzazione e il Funzionamento del Consiglio Comunale sono stati chiusi i lavori. Dopo una prima fase che ha portato alla luce il nuovo Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale il 7 luglio 2023, venerdì 2 febbraio vi è stata l’ultima seduta della commissione che ha ultimato i lavori per la modifica dello Statuto Comunale. In veste di Presidente della Commissione voglio ringraziare i colleghi consiglieri di tutte le forze politiche rappresentate in consiglio comunale, per l’impegno dimostrato e per il lavoro svolto con serietà, dedizione e soprattutto per aver collaborato ai lavori con entusiasmo al fine di portare a termine l’incarico ricevuto. In questo momento di tensione politica a Bastia mi piace sottolineare che difronte a questioni importanti il senso di responsabilità tipico del ruolo istituzionale ricoperto ha superato i dissidi portando a licenziare la bozza del nuovo Statuto Comunale di Bastia Umbra. Sono certa che lo stesso senso del dovere prevarrà in seno al Consiglio che si dovrà pronunciare sulla sua approvazione”.