BASTIA UMBRA L’ultimo consiglio comunale, giovedì 28 gennaio, ha approvato il bilancio preventivo votato a maggioranza, ma ha registrato anche un durissimo scontro tra sindaco e opposizioni. Il sindaco Paola Lungarotti (foto) in aula ha replicato sdegnata alla consigliera della Lega Catia Degli Esposti che la criticava per scarsa determinazione. In particolare sulla politica del personale avendo accolto la richiesta del vicesindaco Fratellini di rinviare il riassetto dei responsabili. «Non si considera – ha detto il sindaco – che ho messo in movimento una situazione di immobilismo, cristallizzata da anni». Dai banchi del Pd ha preso la parola la consigliera Ramona Furiani per sottolineare che certi atteggiamenti dell’attuale sindaco «ci fanno rimpiangere addirittura l’ex sindaco Stefano Ansideri». Non è finita qui. Il primo cittadino con un comunicato stampa il giorno dopo il Consiglio ha stigmatizzato le opposizioni, definendole sterili e faziose, in particolare per non aver apprezzato l’emendamento della Giunta al bilancio, sul quale si sono astenute e che ha consentito di evitare l’aumento delle tariffe delle mense scolastiche. In replica è intervenuto Lucio Raspa, a nome del PD, gruppo Misto e 5 Stelle, che non solo ha respinto le accuse, ma le ha rimandate indietro parlando di faziosità e sterilità . «La compagine amministrativa della prima cittadina Lungarotti – scrive Raspa -, non dovrà più cullarsi su progetti o iniziative messe in cantiere dalla gestione dell’ex sindaco Ansideri, ma deve ancora far vedere di che cosa è capace quanto ad opere da realizzare e progetti da avviare».

© Protetto da Copyright DMCA