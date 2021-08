🖨 Rassegna stampa 🖨 Assembramenti nel locale, il Tar conferma la chiusura

Chiama o scrivi in redazione

Assembramenti nel locale, il Tar conferma la chiusura

Confermata la chiusura di 15 giorni per il locale di Bastia Umbra a cui sono state sospese le licenze. Il Tar conferma il provvedimento del questore di Perugia ed eseguito il 7 agosto dal personale del commissariato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca e della divisione di polizia amministrativa della questura di Perugia.

Respinto, quindi, il ricorso della propriet√†, che si √® affidata al legale Giuseppe Caforio, che chiedeva di sospendere o annullare il provvedimento a causa del danno economico provocato. Per il giudice del tribunale amministrativo regionale, infatti, √® necessario considerare ‚Äúsotto il correlato profilo della tutela del pubblico interesse, l‚Äôurgente necessit√† di esercitare i poteri conferiti dalla legge al fine di prevenire e fronteggiare l‚Äôespandersi del contagio da Covid- 19‚ÄĚ.

Al locale infatti, era stata contestata la violazione, in pi√Ļ episodi, della normativa per il contenimento della pandemia con assembramenti, mancato utilizzo di mascherine e serate da ballo. Polizia e carabinieri, agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli, avevano contestato quattro violazioni, con relative multe, nel giro di pochi giorni. L‚Äôudienza di discussione nel merito √® stata fissata per il 3 settembre.