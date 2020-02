Bastia, bomber Felici salta il match contro il Grosseto

Serie D, Nuovo portiere al Trestina: è il 1999 Brugnoni

PERUGIA – Bastia senza bomber Felici per la prossima partita contro il Grosseto. Ecco le squalifiche. CALCIATORI 1 GARA: Felici (Bastia), Zini (Montevarchi), Amatucci (Montevarchi), Sacca (Scandicci), Angelilli (Monterosi), Mencagli (Sangiovannese), Milani (Grosseto), Piccardi (Sangiovannese), Lisari (Pomezia). MERCATO Il Trestina ha tesserato il portiere Riccardo Brugnoni, perugino classe ’99 ex giovanili di Inter, Perugia e Ternana. Poi C a Gozzano e D alla Vibonese. Era in Germania al Friburgo.