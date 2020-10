Chiama o scrivi in redazione

Bastia Umbra, al via i lavori sulle fognature Eviteranno gli allagamenti nella zona di via Bulgaria Il progetto finanziato dall’Auri con 200mila euro

«Un intervento importante volto a migliorare le rete fognaria comunale – sottolinea Stefano Santoni (nella foto), assessore ai lavori pubblici -. In particolare risolverà una serie di criticità, tra cui l’allagamento ricorrente ad ogni violento acquazzone del sottopasso in via Bulgaria».

Negli anni scorsi il Comune di Bastia ha richiesto un indagine conoscitiva al dipartimento di ingegneria dell’Ateneo perugino che ha individuato le cause degli allagamenti nel tratto di strada con sottovia che collega il centro urbano alla zona industriale. Le cause dipendono da condizioni di restringimento della conduttura fognaria.

Da qui l’intervento di Umbra Acque che prevede un scolmatore che lungo via Gramsci porterà le acque piovane in eccesso direttamente verso il fiume Chiascio. I lavori previsti rientrano nel piano di interventi dell’AURI 2016-2019.

I lavori inizieranno in prossimità del Chiascio e proseguiranno per circa 8 mesi. Al termine dei lavori seguirà un periodo di assestamento di altri 6 mesi, portando la durata complessiva in circa 14 mesi. M.S.