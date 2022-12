Trova il tempo Area4

Il 2023 ci aspetta, giovanissimo, ancora tutto da plasmare, sulle nostre esigenze, desideri, priorità. L’augurio a tutti, per il nuovo anno, è di trovare il tempo di riflettere, è la fonte della forza.

Troviamo il coraggio di pensare innanzitutto ad amare noi stessi, a migliorare l’organizzazione di ogni giornata, affinché tutto parta inizialmente da noi e dalla nostra priorità: pensare al nostro benessere.

Lavorare è il prezzo del successo, amare e goderci i nostri affetti è gioia di vivere, distrarci e divertirci ci fa sentire giovani…allenarci ci consente di rimanerlo davvero e gustarci appieno tutto questo.

Auguro a tutti un 2023 che porti in ognuno la forza del cambiamento: ci vuole mentalità, lucidità e azione, la consapevolezza che tutto quello che non stai cambiando, lo stai scegliendo!

Scegli di stare bene, di essere felice e di vivere appieno!

Il 2023 è l’anno giusto per farlo.

La parola è “crea”, un anno come lo desideri.

“È un processo che inizia con una scelta e prende corpo grazie all’azione”. R.Holiday

Da Area4 e da tutto lo staff l’augurio in quattro punti essenziali:

Il primo: che continui a crescere l’interesse per l’esercizio fisico ed il movimento in generale e per la palestra in particolare, da parte di un pubblico sempre nuovo e più vasto.

La sfida è importante: vogliamo vincere la battaglia contro la sedentarietà.

Ci auguriamo che il 2023 sia nostro alleato per farlo.

Il secondo: sempre più forza allo sport e attenzione agli sportivi, sempre più palestra al servizio della preparazione atletica e della performance.

La festa dello sport che ha chiuso in bellezza il 2022 al Teatro Lyric, diventi sempre più festa di popolo e non solo di un settore.

Area4 sarà sempre più la palestra di tutti gli sport.

Il terzo augurio: che cresca sempre più la cultura del benessere e che le palestre siano riconosciute non solo come luoghi di allenamento ma anche di prevenzione.

Allenarsi con costanza significa rimanere sulla via della salute.

Auguro a tutti un 2023 che non ci faccia distrarre da questa meta.

Il quarto ed ultimo augurio: che sia un 2023 di sane abitudini e di salda postura; binomio insolito? Non direi..

Un bel libro consiglia “piccole abitudini per grandi cambiamenti”, iniziare il nuovo anno partendo dall’obiettivo di migliore la nostra postura è non solo un suggerimento ma un vero e proprio augurio per tutti.

I vantaggi sono noti.

Una buona postura determina un miglioramento dello stato di salute e delle emozioni, un evidente effetto Anti Aging, e ci mantiene al tempo stesso, tonici e vitali.

Sicuramente nel 2023 ci sarà una conferma dell’exploit della ripresa delle attività posturali che abbiamo visto in questo anno appena concluso.

Sono i nostri auguri di benessere per tutti.

Nel 2023 decidiamo di star bene e troviamo il tempo di essere felici: è la musica dell’anima.

