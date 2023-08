Barbara Carli, Area4, Ferragosto mon amour!

Barbara Carli – Come godersi al meglio il periodo estivo più affollato dell’anno e trasformarlo, senza sforzo, in opportunità di allenamento e benessere?

Un po’ di storia: il nome Ferragosto deriva dal latino “feriae Augusti”, ovvero il riposo di Augusto, nasce come antica festa romana in onore dell’imperatore Augusto.

Per la cristianità è la ricorrenza religiosa dell’Assunzione di Maria.

“Da rito sacro a riposo dei contadini e degli operai a nuovo Capodanno della società del tempo libero” come scriveva Roland Barthes, arriviamo al nostro modo di intendere oggi questo periodo di sospensione dalla routine quotidiana e di fondamentale riposo.

Senza dubbio Ferragosto ancora rappresenta il simbolo delle ferie.

Il desiderio di evasione e spensieratezza.

Ma cosa è cambiato rispetto al recente passato che ci siamo lasciati alle spalle?

Oggi è entrato prepotentemente, e finalmente aggiungo io, il concetto di life style nella vita di ognuno di noi, sia essa lavorativa che non.

Le nostre vacanze migliori non sono quelle in cui tra stravizi alimentari, alcolici o di orari, torniamo più stanchi di prima, ma quelle che ci permettono di abbinare sempre alla vacanza la possibilità di prendersi cura di sé.

Le vacanze, per essere davvero tali, ci dovrebbero regalare stimoli nuovi e un equilibrato recupero.

Come possiamo vivere al meglio questo vero e proprio passaggio stagionale, di cui Ferragosto rappresenta il giorno simbolo, come un vero proprio Capodanno estivo?

Da Area4 la nostra playlist del life style per le vacanze.

1) Praticare sport open air

L’estate è un periodo d’oro e non interrompe l’allenamento, anzi! lo arricchisce di stimoli nuovi e nuove modalità di muoversi, per regalarci tanti benefici e senso di vitalità.

Il training all’aria aperta, è rigenerante, antistress, divertente e può essere un punto di partenza per chi ha deciso di rimettersi in forma.

Viviamo tutte le opportunità di movimento che abbiamo nella vacanza che ci siamo scelti.

Al mare: alzarsi al mattino quando gli altri ancora dormono, gustarsi i colori del tiepido sole, l’aria dolcemente frizzantina e riconnettersi alla terra iniziando a muovere i primi passi a piedi nudi nella sabbia umida o fare una nuotata nell’acqua fresca, non è soltanto un’immagine romantica ma una vera e propria scelta rigenerante e tonificante.

Il “sand walking” ovvero la marcia acquatica, piuttosto che un tuffo appena svegli, sprigionano cosi tanta energia da alimentare, come una dinamo, l’intera giornata.

Mare, montagna o città d’arte, qualsiasi sia la scelta del nostro riposo estivo, scegliamo sempre di regalarci il riposo migliore, quello attivo.

2) Disconnettiti per riconnetterti.

L’origine della parola vacanza è “vacatio” letteralmente vuoto, assenza di regole e doveri sociali.

Il mondo orientale esprime lo stesso concetto con la parola sunyata, ciò che è vuoto, per descrivere uno stato emotivo nel quale non ci si sente più prigionieri dei desideri.

In vacanza disconnettiti, fai quello che più ti piace, ammira il tramonto, passeggia con qualcuno che ami, anche semplicemente te stesso, ed evita l’accesso a qualsiasi dispositivo elettronico.

Siamo senza accorgerci continuamente on line.

La vera fatica ormai è stare senza telefono.

Un buon allenamento è isolarsi, almeno per un pò ed ascoltare noi stessi, le nostre esigenze fisiche e mentali e ricordarci l’insegnamento più importante: per essere felici non ci serve nulla.

3) Fare cose insolite e divertenti con le persone care.

Sviluppare creatività e coltivare il buon umore magari recuperando giochi del passato, sono pratiche fondamentali di benessere.

L’estate e le vacanze sono due alleate per iniziare a dare più importanza e tempo alle scelte orientale alla qualità della vita.

Alleniamoci a farle diventare buone abitudini.

4) Alleniamo la mente rilassandoci con un buon libro.

L’estate si può.

Trovare il tempo per leggere è bello e direi fondamentale.

Racconto un episodio che mi è successo in mezzo agli scogli dove amo saltellare: mi si avvicina una signora, all’incirca della mia età e sapendo del mio lavoro (palestra), mi inizia a raccontare dei suoi problemi che nascono dal peso eccessivo e dall’assenza di movimento.

Mi chiede cosa fare.

Le rispondo, per iniziare, leggera attività fisica e via i cibi infiammatori.

Mi risponde, e quali sono?

La mia risposta non è statua elenco di cibi, ma un invito a documentarsi e farsi una propria cultura personale.

Noi per primi siamo i responsabili della nostra salute e del nostro benessere.

Non possiamo pensare di mettere la cura di noi in mani altrui.

Da me e da tutto lo staff di Area4 l’augurio di un Ferragosto forte ed energico e ricordati…“ Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi” Frida Kahlo.