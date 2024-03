Rinchinata e Tombola celebrazioni Pasquali a Bastia Umbra

Il 31 Marzo 2024, Domenica di Pasqua, la città di Bastia Umbra si anima con due eventi che sono diventati una tradizione. Al termine della Santa Messa delle ore 17.00, che avrà luogo nella Chiesa di San Michele in Piazza Mazzini, si svolgeranno la processione della Rinchinata e la Tombola di Pasqua.

La Rinchinata è un’antica usanza di Bastia Umbra, legata alla vita agricola della comunità. Durante la processione, le statue di Maria e del Salvatore si incontrano e si inchinano l’una all’altra. Questo gesto, in passato, veniva interpretato come un presagio per il raccolto estivo: un inchino ben riuscito prometteva un raccolto abbondante.

Quest’anno, la processione della Rinchinata sarà preceduta da un evento speciale: la prima edizione della Rinchinata dei bambini. Questa iniziativa, promossa dal Parroco Don Marco Armillei e dalla Confraternita della Buona Morte, mira a stimolare nelle giovani generazioni l’interesse per questa tradizione così radicata nella storia del loro territorio.

Al termine della Rinchinata, i cittadini e i visitatori avranno l’opportunità di partecipare alla tradizionale Tombola di Pasqua. L’evento è organizzato dalla Associazione Pro Loco di Bastia Umbra, in collaborazione con il Comune. Le cartelle per la tombola potranno essere acquistate sul posto, dove saranno presenti i volontari dell’Associazione.

Sia la Rinchinata che la Tombola si svolgeranno in Piazza Cavour, nello spazio antistante il Municipio. Le statue di Maria saranno portate in piazza partendo dalla piccola Chiesa della Madonna del Pantano, situata in Via San Michele Arcangelo, mentre le statue del Salvatore usciranno dalla Chiesa di San Michele.

La Domenica di Pasqua a Bastia Umbra è un’occasione per vivere la fede e la comunità in un’atmosfera di festa e tradizione. Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire le radici culturali e spirituali di questa città umbra.