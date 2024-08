Manuel Malanotte: Un’Icona della Musica da Ballo Italiana alla Sagra della Porchetta di Costano

Manuel Malanotte – Costano, Umbria – La Sagra della Porchetta di Costano ha avuto l’onore di ospitare ancora una volta Manuel Malanotte, celebre cantante e musicista, leader dell’orchestra che porta il suo nome. Conosciuto come uno dei più grandi interpreti della musica da ballo italiana, Malanotte è un punto di riferimento per le orchestre delle balere, delle piazze e delle grandi feste.

Novità Musicali e Atmosfera Festosa

“Buonasera a tutti! Siamo qui in diretta dalla Sagra della Porchetta di Costano, una delle feste più belle e grandi dell’Umbria,” ha esordito Malanotte. “Devo ringraziare lo staff per avermi invitato come ogni anno. Quest’anno abbiamo tante novità nella mia discografia, con due brani nuovissimi e freschi che presenteremo al nostro pubblico. Vi aspettiamo questa sera con tante novità e belle canzoni.”

La Vita di un Musicista

Quando gli è stato chiesto come una grande orchestra come la sua riesca a vivere di musica in un’epoca in cui i CD non si vendono più e la pirateria è dilagante, Malanotte ha risposto: “Noi lo facciamo di lavoro e concentriamo il 90% del nostro impegno sugli spettacoli dal vivo. Ne facciamo circa 200 all’anno. Il nostro lavoro è prettamente concentrato sul live, sul palco e sul nostro pubblico che ogni sera viene a trovarci e balla con le nostre canzoni.”

Una Passione Nata da Piccolo

Nonostante la sua giovane età, Malanotte ha sempre saputo che voleva fare questo lavoro. “Ho iniziato da piccolissimo. Mio papà mi portava a vedere le orchestre nelle grandi feste e da lì mi sono innamorato. Ho realizzato il sogno della mia vita: avere una mia orchestra, una mia discografia e un pubblico che mi vuole bene.”

Un Musicista Completo

Oltre a essere un cantante, Malanotte è anche un musicista talentuoso. “Suono l’organetto e la fisarmonica. Ho iniziato con l’organetto a tre anni e da lì è iniziata tutta la mia carriera.”

La serata si è conclusa con un caloroso saluto: “Ci sentiamo dopo. Buona serata e buona festa. Ciao!”