Farmacie comunali lanciano la Fidelity Card a Bastia Umbra

Nuovi sconti e servizi per la salute dei cittadini locali

BASTIA UMBRA, 1 aprile 2026 – Le farmacie pubbliche del territorio potenziano il legame con l’utenza attraverso strumenti digitali di risparmio e prevenzione. L’amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’attivazione del programma Fidelity Card, un sistema di fidelizzazione gratuito pensato per agevolare l’accesso ai prodotti del comparto non farmaceutico. La tessera, richiedibile senza costi presso i presidi cittadini, consente di accumulare vantaggi economici proporzionali alla spesa effettuata. L’iniziativa punta a trasformare la farmacia da semplice luogo di erogazione di farmaci a vero centro polifunzionale per il benessere della persona, come riporta il comunicato di Giacomo Lazzari – Comune di Bastia Umbra.

Il funzionamento del nuovo sistema si basa su una logica di premialità immediata e trasparente per il consumatore. Il funzionamento è semplice: ad ogni acquisto corrisponde un accumulo di punti – 1 euro speso equivale a 1 punto – che potranno essere convertiti in buoni sconto, secondo le soglie previste dal

programma. Una volta raggiunte le soglie stabilite dal regolamento, i punti accumulati si trasformano in buoni sconto spendibili direttamente al banco. Questa strategia di contenimento dei costi riguarda un’ampia gamma di referenze, dai prodotti per l’infanzia alla dermocosmesi, garantendo un risparmio concreto sulle spese sanitarie quotidiane delle famiglie di Bastia Umbra.

Oltre al beneficio finanziario, la carta fedeltà apre le porte a un pacchetto di servizi consulenziali di alto profilo. I titolari della card potranno partecipare a giornate tematiche dedicate allo screening e alla prevenzione delle principali patologie stagionali o croniche. Attraverso questo canale privilegiato, i professionisti operanti nelle farmacie comunali offriranno consigli mirati e percorsi di educazione sanitaria personalizzati. L’obiettivo dichiarato è quello di intercettare precocemente le esigenze di salute della popolazione, promuovendo corretti stili di vita e fornendo informazioni scientifiche validate in un mercato spesso saturo di notizie parziali.

Il progetto si inserisce in una visione più vasta di sanità di prossimità promossa dall’ente locale. Rafforzare il ruolo delle farmacie comunali significa garantire un presidio dello Stato sempre accessibile e capace di rispondere prontamente alle necessità della cittadinanza. La Fidelity Card rappresenta dunque un tassello fondamentale per rendere i servizi sanitari meno burocratici e più orientati al supporto pratico del paziente. In questo modo, la rete farmaceutica cittadina consolida la propria funzione di punto di riferimento essenziale per la tutela della salute pubblica, coniugando l’efficienza gestionale con una forte vocazione sociale e territoriale.

L’introduzione di questa tecnologia segna un passo avanti nel processo di ammodernamento dei servizi municipali nel cuore dell’Umbria. La digitalizzazione della raccolta punti permette infatti un monitoraggio più preciso delle esigenze degli utenti, consentendo alle strutture di tarare l’offerta in base alle reali richieste del mercato locale. Tale innovazione non solo migliora l’esperienza d’acquisto del cittadino, ma ottimizza la gestione dei magazzini e la pianificazione degli eventi informativi. Il programma Fidelity Card si pone quindi come un modello di eccellenza amministrativa, capace di unire innovazione tecnica e attenzione umana in un settore vitale come quello della salute pubblica.

Per ottenere la tessera fedeltà non sono richiesti requisiti specifici se non la residenza o la frequenza abituale dei presidi comunali. Il personale esperto è già stato formato per assistere i cittadini nella compilazione della modulistica necessaria, che richiede pochi istanti. Una volta attivata, la card è immediatamente operativa per il conteggio dei benefici. Le autorità locali invitano la popolazione a rivolgersi direttamente ai punti vendita per scoprire il catalogo completo delle offerte attive e i dettagli sulle soglie di conversione dei punti, garantendo la massima trasparenza su ogni transazione effettuata.