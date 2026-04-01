T red Bastia Umbra Tar respinge ricorso dei cittadini

Decisione dei giudici conferma impianto alla periferia di Bastia

Torna al centro del dibattito pubblico la vicenda dell’installazione dei dispositivi T red a Bastia Umbra. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dal Comitato cittadino contro la riattivazione dell’impianto semaforico dotato di sistema automatico di rilevazione delle infrazioni.

di Marcello Migliosi, direttore

La decisione dei giudici amministrativi segna un passaggio netto nella controversia. Il Tar ha ritenuto adeguate e sufficienti le motivazioni contenute nella delibera comunale con cui l’amministrazione aveva disposto la riattivazione del sistema all’inizio dell’anno. Le contestazioni avanzate dai cittadini non sono state accolte.

La decisione del Tar

Il pronunciamento chiarisce il perimetro della legittimità amministrativa. Secondo il collegio giudicante, l’atto del Comune risulta supportato da elementi ritenuti congrui sotto il profilo tecnico e normativo. Di conseguenza, il ricorso è stato integralmente respinto.

Il nodo centrale riguardava proprio la fondatezza delle motivazioni alla base della scelta comunale. Il Tar ha stabilito che tali motivazioni siano idonee a giustificare la presenza del dispositivo, consolidando così la posizione dell’ente.

Impianto confermato fino alla rotatoria

Con questa decisione, il sistema T red resta operativo. L’impianto potrà rimanere in funzione almeno fino alla realizzazione della prevista rotatoria, intervento destinato a modificare l’assetto della viabilità nella zona interessata.

La sentenza, di fatto, consente al Comune di proseguire nell’utilizzo dello strumento di controllo del traffico, considerato parte integrante delle politiche per la sicurezza stradale.

Le possibili evoluzioni

Nonostante la pronuncia, la vicenda non può dirsi definitivamente chiusa. Sullo sfondo resta il tema dell’omologazione dei dispositivi, già oggetto di attenzione in ambito giurisprudenziale. Alcune recenti interpretazioni potrebbero aprire nuovi scenari, alimentando ulteriori iniziative legali.

Per i cittadini contrari all’impianto, resta la possibilità di intraprendere altri percorsi giudiziari. Tuttavia, allo stato attuale, il dispositivo è pienamente legittimato sotto il profilo amministrativo.

Un confronto ancora aperto

La decisione del Tar riporta ordine sul piano giuridico, ma non spegne il confronto sul territorio. Il tema dei controlli automatici continua a dividere opinione pubblica e comitati locali.

Da un lato, l’amministrazione difende la scelta come misura necessaria per la sicurezza. Dall’altro, una parte dei cittadini mantiene riserve sulla gestione e sull’efficacia del sistema.

Il caso di Bastia Umbra si conferma così emblematico di un dibattito più ampio, dove esigenze di sicurezza e percezione pubblica continuano a confrontarsi senza trovare una sintesi definitiva.