Simona Carosati direttrice sanitaria a Perugia per cinque anni

Nominate anche Innocenti direttrice amministrativa ospedale

La dottoressa Simona Carosati, figura di rilievo di Bastia Umbra già candidata a sindaco per il centrosinistra, è stata ufficialmente nominata Direttrice Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con un incarico quinquennale. Insieme a lei, la dottoressa Maria Chiara Innocenti assumerà il ruolo di Direttrice Amministrativa. Con queste designazioni, il Direttore Generale Antonio D’Urso ha completato la squadra di vertice dell’ospedale perugino. Lo stesso D’Urso, firmando l’atto, ha sottolineato come la scelta sia stata frutto di una valutazione accurata, basata su competenze consolidate e lunga esperienza maturata nel settore sanitario.

del Direttore, Marcello Migliosi

Per quanto riguarda i profili, il Direttore Generale ha rimarcato che Maria Chiara Innocenti, con una carriera estesa tra aziende ospedaliere universitarie, sanitarie territoriali e Regione Toscana, rappresenterà un supporto determinante nella gestione tecnico-amministrativa, nelle dinamiche finanziarie e nei rapporti con l’Università di Perugia. Simona Carosati, medico di sanità pubblica, forte di un percorso che spazia dall’ambito ospedaliero all’igiene preventiva, potrà invece promuovere processi di innovazione e sviluppo con uno sguardo saldo al territorio umbro.

Le due professioniste, attraverso il comunicato, hanno ringraziato il Direttore Generale e la Regione Umbria per la fiducia accordata, assicurando impegno e dedizione al servizio dei cittadini. Anche la presidente regionale Stefania Proietti, insieme alla Giunta e alla direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, ha inviato un messaggio di augurio per il lavoro che attende le nuove direttrici.

Il comunicato stampa traccia anche i profili delle due dirigenti. Simona Carosati, nata a Foligno nel 1974 ma cresciuta e legata a Bastia Umbra e ad Assisi, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Perugia con il massimo dei voti, specializzandosi in Igiene e Medicina Preventiva. Ha conseguito un master all’Università Cattolica e partecipato a numerosi percorsi di alta formazione manageriale, compreso quello regionale sul PNRR missione 6. La sua carriera è iniziata proprio a Perugia, per poi svilupparsi tra USL Umbria 1 e USL Umbria 2, dove ha diretto la struttura complessa di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.

Maria Chiara Innocenti, nata a Pistoia nel 1966, laureata in Economia e Commercio a Firenze, ha costruito la propria carriera tra Toscana ed esperienze accademiche. Dalla AUSL di Empoli al coordinamento del bilancio per la costituzione della Azienda Sanitaria Toscana Centro, fino al ruolo di Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, ha maturato una competenza vasta nella gestione amministrativa e finanziaria del settore. Ha inoltre insegnato presso l’Università di Firenze in corsi e master dedicati alle professioni sanitarie.

La presentazione ufficiale delle due direttrici, unite al Direttore Generale D’Urso, segna un passaggio significativo per la governance sanitaria umbra. L’ospedale di Perugia avrà ora una guida al completo, in grado di affrontare con solidità le sfide della sanità pubblica regionale, grazie al connubio tra esperienza amministrativa e visione medica.