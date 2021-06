Da oggi lunedì 7 giugno, è zona bianca, raccomandazioni del sindaco

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza n. 133 dopo il “verbale del 4 giugno 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, nelle tre settimane oggetto di monitoraggio, le Regioni Abruzzo,Liguria, Umbria e Veneto presentano un’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti”.

Il calo dei contagi, la campagna vaccinale ci ha portato a questo grande risultato ma è proprio in questo momento che non dobbiamo abbassare la guardia per tutelare la salute, per una ripresa economica, per tornare gradualmente e responsabilmente alla normalità. Dal sito regionale della Protezione Civile le persone positive nel nostro comune oggi sono 14, i guariti totali 1846.

Con la zona bianca c’è l’abolizione del coprifuoco, non ci sono più restrizioni di orario mavanno rispettate le seguenti regole: obbligo di indossare la mascherina, il distanziamento sociale, sanificare e arieggiare i luoghi al chiuso, igienizzare le mani e divieto di assembramento.Regole che conosciamo da sempre, diventati ormai gesti quotidiani, gesti di rispetto per se stessi e per gli altri.

Il Sindaco Paola Lungarotti