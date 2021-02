Lega soddisfatta per Umbriafiere come postazione vaccinale contro covid

“S iamo soddisfatti dell’individuazione del centro di Umbria Fiere di Bastia Umbra come postazione vaccinale per la zona dell’assisano come avevo auspicato”. Ad affermarlo il capogruppo Lega in consiglio regionale, Stefano Pastorelli, che nei giorni scorsi aveva chiesto di poter utilizzare le strutture del centro bastiolo per la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19.

“Umbria Fiere – prosegue Pastorelli – si trova a poche centinaia di metri di distanza dall’uscita della superstrada, quindi facilmente raggiungibile in auto, con parcheggi funzionali e ampi spazi a disposizione, adatti ad evitare assembramenti, sia per l’attesa che per il post vaccinazione. L’idoneità di Umbria Fiere per questo tipo di emergenze sanitarie era stata già testata positivamente per l’esecuzione dei tamponi.

La postazione sarà aperta sei giorni su sette, dalle 8.30 alle 13.30. La prenotazione potrà essere fatta on line utilizzando il codice fiscale senza necessariamente avere lo Spid”.