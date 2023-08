Iscrizioni aperte per il servizio Piedibus 2023-2024

Iscrizioni aperte – Le iscrizioni per il servizio Piedibus 2023-2024 sono ufficialmente aperte a Bastia Umbra. Questa iniziativa offre ai genitori e agli studenti un modo sano, sicuro, ecologico e divertente per raggiungere la scuola.

Il servizio Piedibus, con il motto “Tanti piccoli piedi per un autobus!“, rappresenta un’alternativa alle tradizionali modalità di trasporto scolastico. Attraverso questa iniziativa, i bambini possono recarsi a scuola a piedi, accompagnati da volontari, anziché utilizzare l’autobus o essere portati in macchina. Questo approccio non solo promuove uno stile di vita attivo fin dalla giovane età, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale legato all’uso dei veicoli.

Le iscrizioni per il servizio Piedibus saranno disponibili dal 30 agosto 2023 al 30 settembre presso il Comune di Bastia Umbra, nel Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche, situato in Piazza Umberto I, al secondo piano. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione “Auser volontariato” – distretto assisano, che coinvolge volontari impegnati a garantire la sicurezza e la supervisione durante il percorso a piedi verso la scuola.

Per ulteriori informazioni o per effettuare l’iscrizione, è possibile contattare i seguenti numeri: 075/8018298-329-328. L’adesione a questo servizio rappresenta un modo concreto per contribuire alla salute dei bambini, all’ambiente e alla promozione di abitudini di vita sostenibili sin da piccoli.