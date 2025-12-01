Bastia Umbra accende il Natale con storie e luci magiche

La città si trasforma in un racconto vivo tra piazze e rioni
Bastia Umbra si prepara a vivere un Natale di grande suggestione con l’avvio ufficiale delle celebrazioni fissato per lunedì 8 dicembre. A partire dalle ore 17:00, il centro cittadino si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove fantasia e tradizione si intrecciano in un percorso scenografico pensato per coinvolgere l’intera comunità.
Il progetto, denominato “Le Storie di Natale”, nasce dall’idea di ricreare un mondo incantato capace di trasportare cittadini e visitatori in un racconto vivente. Piazza Mazzini e le vie adiacenti diventeranno il cuore pulsante della manifestazione, con l’accensione del Grand’Albero di Natale, l’illuminazione dei Personaggi delle Storie, l’apertura della Stanza delle Meraviglie e dell’Accampamento dei Mercanti, spazi simbolici che accompagneranno la città per tutto il periodo festivo.
La direzione scenografica è affidata a Paolo Cardinali, mentre l’intrattenimento sarà curato da Leonardo Corazzi del Teatro Spazio, con performance pensate per rendere l’esperienza ancora più immersiva. A completare il programma tornano gli Alberi Artistici dei Rioni 2025, visitabili dalle 17:30, che offriranno un percorso creativo attraverso le diverse anime della città.
La giornata culminerà alle ore 19:00 con la premiazione presso l’Auditorium Sant’Angelo, momento conclusivo che suggellerà l’avvio delle festività. L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare a un evento che non è solo spettacolo, ma anche occasione di condivisione e identità collettiva, capace di rafforzare il legame tra generazioni e di trasformare Bastia Umbra in un vero Paese delle Storie.
Il Natale bastiolo si accende dunque con un intreccio di luci, arte e comunità, offrendo un calendario che promette emozioni e partecipazione fino alle ultime giornate di dicembre.
