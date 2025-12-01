Bastia Umbra accende il Natale con storie e luci magiche

Mattarella “Con mancata realizzazione difesa comune Ue drammatiche conseguenze” ROMA (ITALPRESS) – “La mancata realizzazione della Difesa comune europea, ipotizzata da oltre settant’anni a partire dal Trattato di Parigi del 1952, sino alle conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre 1999 – che prevedeva, entro il 2003, che gli Stati membri fossero in grado di schierare forze militari fino a 50.000-60.000 uomini capaci […]

ITA, “Viaggiare in tutti i sensi” nella rinnovata Hangar Lounge di Roma Fiumicino ROMA (ITALPRESS) – ITA Airways rinnova la sua Hangar Lounge presso il Terminal 1 dell’area d’imbarco A dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. E lo fa con “Viaggiare in tutti i sensi”, un evento multisensoriale che ha coinvolto l’1 dicembre gli ospiti della lounge.Un ambiente all’insegna dello stile dove ogni dettaglio fa la differenza: 135 mq in […]

Cina, turisti italiani sperimentano la nuova passerella sospesa di Chongqing CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quando la turista italiana Raffaella Georgy Fidanza ha messo piede sull’E’ling Cliffside Walkway, recentemente inaugurata a Chongqing, si è fermata – non per scattare una foto, ma per guardare. “Per la prima volta, si riesce a decifrare davvero Chongqing”, ha affermato. “Non è una città piatta che si espande verso l’esterno […]

Cina, il settore delle consegne express supera i 180 miliardi di pacchi all’anno PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese delle consegne espresse ha gestito più di 180 miliardi di pacchi da gennaio fino al 30 novembre di quest’anno, segnando la prima volta in cui il volume annuale ha superato questa soglia, secondo i dati dell’Ufficio postale statale pubblicati lunedì. Un funzionario dell’ufficio ha affermato che il volume […]

Province, Calderoli “Istituzione intermedia fondamentale, uscire dal limbo” LECCO (ITALPRESS) – “Le Province sono un’istituzione intermedia fondamentale per svolgere quelle funzioni che nè i Comuni nè le Regioni sono in grado di fare, ecco perchè è assolutamente necessario uscire dal limbo in cui si trovano ora. Ne ha parlato chiaramente e in più occasioni anche il Presidente della Repubblica, con parole che condivido […]

Ok Commissione Ue a 8^ rata Pnrr, Meloni “Dimostra solidità nostro impegno” ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha comunicato oggi la valutazione positiva al pagamento dell’ottava rata del PNRR dell’Italia, pari a 12,8 miliardi. Con tale decisione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – viene certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti, in linea con i cronoprogrammi concordati a livello […]

Spalletti “Juve deve essere bella e vincente”, ma Vlahovic ko 2-3 mesi "Contro il Cagliari ho visto girare meglio la palla, sono fiducioso"

Asl Roma 1, dopo oltre un anno riapre la comunità terapeutica di Via Sabrata ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi 1° dicembre la storica palazzina di via Sabrata, sede di quattro diversi servizi dedicati al disturbo psichiatrico.Presenti all’evento il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Direttore Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Civita di Russo, vicecapo di Gabinetto Vicario, Roberta Angelilli, vice presidente della Regione Lazio, Giuseppe […]

Energia, Pichetto “Domanda in aumento, sfruttare le tecnologie con mente aperta” ROMA (ITALPRESS) – “Non sono solo le sfide dei nuovi equilibri internazionali a rendere oggi più difficile il compito di garantire la sicurezza energetica. Vi è anche un altro elemento sempre più pesante e ineludibile: la confermata prospettiva di una forte crescita della domanda di energia che, anche per la diffusione dell’intelligenza artificiale, ci impone […]