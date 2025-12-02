Bastia Umbra conferma assorbenti gratuiti nelle scuole

Progetto rinnovato per tutela e inclusione delle studentesse
Bastia Umbra conferma – Il Comune di Bastia Umbra ha deciso di proseguire anche per il 2025 il programma di distribuzione gratuita di assorbenti igienici negli istituti scolastici cittadini, consolidando un’iniziativa che si è rivelata di forte impatto sociale e culturale. La misura, avviata nel 2024 con Delibera di Giunta n. 195 del 24 settembre, nasce dalla volontà dell’Assessore alle Farmacie Comunali Ermanno Cormanni e dalla collaborazione della responsabile del settore, Roberta Gabrielli, e si conferma come un segnale concreto di attenzione verso le esigenze delle ragazze in età scolare.
Il progetto prevede la collocazione di distributori dedicati nelle Scuole Primarie, al Polo Bonghi e nella Secondaria di I grado “Colomba Antonietti”, già destinataria del servizio nella fase iniziale. L’iniziativa garantisce non solo la fornitura annuale di prodotti, ma anche un sistema di smaltimento dedicato e un supporto tecnico programmato per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi.
Secondo l’Amministrazione, si tratta di un gesto semplice ma di grande valore, capace di incidere sul benessere quotidiano delle studentesse e di ridurre possibili situazioni di disagio. L’obiettivo è quello di rendere la scuola un luogo più inclusivo e rispettoso della dignità femminile, favorendo un percorso di educazione alla salute e alla consapevolezza.
Il rinnovo del progetto rappresenta un passo ulteriore nella strategia di sensibilizzazione del Comune, che intende estendere progressivamente la rete di distributori per raggiungere un numero sempre maggiore di istituti. In questo modo Bastia Umbra si pone come esempio di amministrazione attenta alle politiche di genere e alla tutela della privacy, promuovendo un modello di comunità che investe sulla crescita equilibrata delle nuove generazioni.
La continuità dell’iniziativa conferma la volontà di trasformare un intervento sperimentale in un servizio strutturato, capace di radicarsi nel tessuto scolastico e di diventare parte integrante delle politiche educative locali.
