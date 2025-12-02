Bastia Umbra conferma assorbenti gratuiti nelle scuole

Nuoto, un oro e due argenti per l’Italia agli Europei in vasca corta LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) – Un oro e due argenti. Inizia con questo bottino il cammino dell’Italnuoto agli Europei in vasca corta di Lublino. Oro per la staffetta maschile 4×50 sl, argento per quella femminile e per Simona Quadarella nei 400 sl femminili. Thomas Ceccon, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Giovanni Guatti salgono sul gradino più […]

Cina: nuovo volo diretto collega Guangzhou e Madrid GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Southern Airlines ha inaugurato voli diretti tra Guangzhou e Madrid, stabilendo il primo collegamento aereo senza scali tra la metropoli della Cina meridionale e la penisola iberica. La rotta è operata con aeromobili Boeing 787 con un tempo di volo di circa 13-14 ore, offrendo tre voli settimanali il […]

Cina: scavi su Grande Muraglia portano a importanti scoperte archeologiche PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli archeologi di Pechino lunedì hanno annunciato importanti scoperte effettuate durante i recenti scavi nella sezione Jiankou della Grande Muraglia, dove è stato rinvenuto un grande cannone. Gli scavi quest’anno si sono concentrati su tre torri d’avvistamento e sulle relative mura di collegamento, rivelando numerosi reperti, tra cui armi, elementi architettonici […]

Danilo Gallinari dice basta al basket giocato “Una carriera sempre sognata” MILANO (ITALPRESS) – Con un annuncio sui social, Danilo Gallinari ha detto basta al basket giocato a 37 anni, chiudendo una carriera ventennale che lo ha consacrato come uno dei più grandi cestisti italiani. “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato…E’ stato un viaggio […]

Assicurazioni, Anagina punta su IA e nuove polizze contro i rischi climatici MILANO (ITALPRESS) – Dall’Intelligenza Artificiale, con le sue criticità e positività, all’introduzione delle polizze catastrofali obbligatorie per le PMI e le microimprese in Italia, dalle sfide geopolitiche in corso fino al ruolo insostituibile dell’agente assicurativo come consulente e presenza umana vicina al cliente: la 95a assemblea di Anagina, che si è svolta a Milano il […]

Carceri, La Russa “La pena non può ledere la dignità della persona” ROMA (ITALPRESS) – “In nessun caso la pena può ledere la dignità della persona. La prima occasione in cui viene lesa è quando si sconta la pena in una condizione di sovraffollamento. Su questo mi sento di continuare a fare una battaglia”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, nel corso della presentazione del libro […]

Cina: aspettativa di vita media raggiunge i 79 anni nel 2024 PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’aspettativa di vita media in Cina ha raggiunto i 79 anni nel 2024, secondo un rapporto pubblicato martedì dalla Commissione nazionale della sanità. Il bollettino sulle statistiche sanitarie della Cina per il 2024 ha evidenziato continui miglioramenti sia nella salute materna sia infantile, con i decessi materni diminuiti a 14,3 ogni […]

Ikea, nuova rottura con i sindacati. Il 5/12 sciopero e manifestazione nazionale ROMA (ITALPRESS) – “Dopo l’ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, scaduto dal 2019, e a fronte di un sistema premiante giudicato inaccettabile”, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano per il 5 dicembre uno sciopero nazionale di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori Ikea, con manifestazione […]

Mattarella “Il Mediterraneo torni crocevia di dialogo e di pace” ROMA (ITALPRESS) – “Santità, al rientro dal Suo viaggio apostolico in Turchia e Libano, Le rivolgo il mio affettuoso pensiero. Il Suo richiamo incessante al rispetto della persona umana, alla solidarietà e all’inclusione ha trovato corrispondenza nell’entusiasmo dei tanti che si sono radunati per accoglierLa. Mi riferisco, in particolare, ai giovani, chiamati a tutelare l’identità […]